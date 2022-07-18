نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعة السعودية الإلكترونية تفتح باب القبول لدراسة البكالوريوس 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لقد تم الإعلان رسميًا من خلال الجامعة السعودية الإلكترونية على فتح باب القبول لدراسة البكالوريوس، وذلك بالنسبة إلى العام الدراسي القادم كلًا من الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، ولقد تم إتاحة التقديم في عدد ثلاثة عشر فرع من فروع الجامعة تسهيلًا على الطلاب، وسوف نعرض لكم في الأسطر القادمة مختلف التفاصيل.

الجامعة السعودية الإلكترونية تبدأ التسجيل

صرحت الجهات المختصة على فتح باب التقديم في الجامعة السعودية الإلكترونية، وتم التأكيد على أن يبدأ ذلك في تاريخ 18-12-1443 هجريًا، والمميز أنه قد تم فتح فرعين جديدين وهما:

فرع ينبع.

فرع الجبيل.

التخصصات المتاحة للقبول

تسهيلًا على الطلاب لقد تم إتاحة القبول في عدد 13 فرعًا، وتم إتاحة العديد من التخصصات المختلفة للقبول بها، والتي تتمثل في الآتي:

تخصص إدارة الأعمال.

تخصص المحاسبة.

وتخصص تقنية المعلومات.

تخصص علوم البيانات.

تخصص المعلوماتية الصحية.

وتخصص القانون.

تخصص التجارة الإلكترونية.

تخصص المالية.

وتخصص علوم الحاسب.

وتخصص الصحة العامة.

وكذلك تم إتاحة تخصص اللغة الإنجليزية والترجمة.

وتخصص الإعلام الرقمي.

خطوات التقديم على الجامعة السعودية الإلكترونية

يتم التقديم إلكترونيًا أيضًا وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي في خطوات بسيطة، والتي تتمثل في الآتي:

في البداية قم بالدخول على الموقع الرسمي للجامعة.

قم بإضافة مختلف البيانات المطلوبة مع التأكد من صحتها.

بعدها تأتي مرحلة إضافة الرغبات والتي تتمثل في إضافة 4 رغبات يجب أن تقوم بترتيبها وفقًا لما ترغب به.

بعدها تأتي مرحلة إضافة الرغبات والتي تتمثل في إضافة 4 رغبات يجب أن تقوم بترتيبها وفقًا لما ترغب به. ثم قم بتقديم طلب القبول.

احرص على معرفة موعد التقديم والموعد الذي ينتهي به، وكذلك الموعد الذي سوف يتم الإعلان على النتائج به.

بعد التقديم يجب أن تحرص على مراجعة حالة الطلب.

يتم قبول المتقدمين وفقًا للعديد من المعايير المختلفة المحددة والشروط المعلن عنها.

وعندما يتم قبول المتقدم يجب أن يقوم بدفع الرسوم.

شروط التقديم على الجامعة الإلكترونية

لقد تم تحديد شروط محددة يجب أن تتوافر في المتقدم على الجامعة الإلكترونية، وتتمثل الشروط في الآتي: