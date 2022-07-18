مصرع 13 شخصا إثر سقوط حافلة بـ الهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية اليوم الإثنين، أنه تم إنقاذ 15 شخصا بعد الحادث الذى وقع فى منطقة دهار بولاية ماديا براديش بينما كانت الحافلة متجهة إلى مدينة بونى قادمة من مدينة إندور، وكان على متنها ما بين 50 و60 راكبا.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء ولاية ماديا براديش، شيفراج سينج تشوهان، عن حزنه إزاء سقوط ضحايا فى الحادث، وأمر السلطات بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للجرحى.
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