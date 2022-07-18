اتصل بجماعات مسلحة.. مخابرات الكونغو تعتقل صحفيا أمريكيا

جدة - نرمين السيد - اعتقل جهاز الكونغو الديمقراطية الصحفى الأمريكى ستافروس نيكولاس نياركوس، أمس الأحد، لاتهامه بالاتصال بجماعات مسلحة فى جنوب شرق البلاد، حسبما أعلن مسؤول حكومى بارز.





وحسبما نقلت "فرانس برس" عن وسائل إعلام محلية، قالت منظمات مجتمع مدنى فى الكونغو إنه تم اعتقال نياركوس مع صحفى كونغولى فى مدينة لوبومباشى جنوب شرق البلاد، منذ الأربعاء الماضى، حيث جرى نقلهما إلى العاصمة كينشاسا.

وأكد مسؤول حكومى كبير، أن وكالة المخابرات الكونغولية "آيه أن آر" تحتجز نياركوس فى كينشاسا، موضحًا أن الصحفى يبلغ من العمر 33 عامًا، والذى يكتب لمجلتى "ذا نايشن" و"نيويوركر" الأمريكيتين، لافتًا إلى أن الصحفى أجرى اتصالات مع جماعات مسلحة، بينها ميليشيا باكاتا كاتانجا.

كما أشار إلى أن الصحفى "قام بتحركات بدون إبلاغ السلطات بها مسبقًا"، مشددًا على أنه يجب على الحكومة "تكون يقظة" بعد مقتل خبيرين من الأمم المتحدة عام 2017.

وكانت الأمم المتحدة قد استعانت بالخبيرين الأمريكى مايكل شارب والسويدية التشيلية زايدا كاتالان للتحقيق فى أعمال عنف فى منطقة كاساى بوسط جمهورية الكونغو الديموقراطية، حيث تم اختطافهما وقتلهما لاحقا.

وأشار المسؤول الحكومى إلى أنه "لا مصلحة للسلطات الكونغولية بإبقاء صحفى أمريكى" قيد الاحتجاز، لافتًا إلى أنه قد يتم الإفراج عنه، غدًا الثلاثاء.

وجاء نياركوس الى جمهورية الكونغو الديموقراطية لكتابة تقارير بيئية واقتصادية وثقافية لصالح مجلة "ذا نيشن"، وذلك وفقًا لتعقيب المجلة.