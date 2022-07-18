العالم اليوم - الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في الصومال

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 يوليو 2022 11:15 صباحاً - أدانت الإمارات، يوم الاثنين، الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقا في مدينة جوهر الواقعة جنوب الصومال، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بينهم مسؤولون حكوميون.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن دولة الإمارات "تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية". وأعربت الوزارة عن "خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

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