انهيار الحكومة الإيطالية وانسحاب الأحزاب الداعمة لـ دراجى

جدة - نرمين السيد - أعلن حزبا "الرابطة" و"فورزا" فى إيطاليا، اليوم الإثنين، انهيار تحالفهما الداعم لرئيس الوزراء ماريو دراجى، فى حين تستعد القوى السياسية الأكبر لانتخابات مبكرة محتملة بعدما أعلن دراجى استقالته الأسبوع الماضى، ورفضها الرئيس الإيطالى.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، استبعد ماتيو سالفينى، زعيم حزب الرابطة، وسيلفيو بيرلسكونى، زعيم فورزا إيطاليا، احتمال بقاء الحزبين اللذين ينتميان ليسار الوسط، فى الائتلاف الحاكم، والذى يضم أيضا حزب حركة خمس نجوم، حسبما جاء فى بيان مشترك عقب اجتماعهم فى سردينيا.

ويأتى موقف الحزبين ليزيد من تعقيد الجهود الرامية لدعم حكومة ماريو دراجى، بعدما أوضح رئيس الوزراء أنه لن يقود حكومة جديدة لا تضم حزب حركة خمس نجوم.

وفى وقت سابق، صرح جوزيبى كونتى، زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية، بأنه طالب رئيس الوزراء ماريو دراجى بتلبية مخاوف الحزب فى الوقت الذى يتأرجح فيه الائتلاف الحكومى على حافة الإنهيار، حيث سلم كونتى قائمة بطلبات حزبه الشعبوى لرئيس وزراء بريطانيا قبل 10 أيام، وكانت إحدى المطالب وضع حد أدنى قانونى للأجور.

ومنذ فبراير 2021، يرأس دراجى ائتلافًا يضم شريحة عريضة من الأحزاب، التى لا تتعاون غالبًا، إلا أنها تجمعت لإظهار الوحدة وسط جائحة كورونا.