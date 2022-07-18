moed.gov.sy نتائج الصف التاسع في سوريا ٢٠٢٢ حسب الاسم عبر رابط وزارة التربية السورية

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عمر شويل - جدة زاد الحث علي مؤشرات جوجل خلال الساعات الماضية moed.gov.sy نتائج الصف التاسع في سوريا ٢٠٢٢ بالاسم عبر رابط وزارة التربية السورية، بعد الأنباء المتداولة علي صفحات مواقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك وتوتير”، بإعلان نتائج التاسع سوريا لشهادة التعليم الأساسي العام والإعدادية الشرعية، غدًا الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2022 في تمام الساعة الثامنة مساءًا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السورية moed.gov.sy حسب رقم الاكتتاب والاسم، وخلال السطور التالية نستعرض معكم بشكل تفصيلي خطوات الإستعلام عن نتائج التاسع في جميع المحافظات.

moed.gov.sy نتائج الصف التاسع في سوريا ٢٠٢٢

تستعد وزارة التربية، خلال الساعات القادمة لإعلان moed.gov.sy نتائج الصف التاسع في سوريا ٢٠٢٢ بعد إكتمال عمليات التصحيح في الكنترولات وتجري حاليًا أعمال إعداد الكشوفات النهائية في جميع المحافظات من أجل إعلان تفاصيل نتيجة شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية وأسماء الطلاب الأوائل خلال المؤتمر الصحفي لوزير التربية والذي سيكون مباشر علي التليفزيون السوري.

موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy

أعلنت الوزارة، في بيان لها، إنه سيتم إعلان نتائج الصف التاسع سوريا 2022 الدورة الأولي، عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy الإلكتروني وتطبيق النتائج الإمتحانية الذي تم تطوير خلال هذا العام من أجل تحميل الطلاب في جميع المراحل التعليمية التطبيق علي الهواتف للإستعلام عن نتائج التاسع سوريا فور ظهور النتائج وإعتمادها من وزير التربية الدكتور دارم طباع.

خطوات الإستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2022

وإليكم خطوات الإستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا 2022 من خلال الدخول علي موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy ورابط النتائج الإمتحانية سوريا وإتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول علي موقع وزارة التربية السورية.

ثانيًا: النقر علي أيقونة نتائج شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للصف التاسع سوريا.

ثالثًا: تحديد التخصص( التعليم الأساسي/ الإعدادية الشرعية).

رابعًا: ثم إدخال رقم الإكتتاب والاسم الثلاثي.

خامسًا: ثم عليك تحديد المحافظة التابع لها (إدلب، الحسكة، حلب، حماة، حمص، دير الزور، دمشق، درعا، الرقة، ريف دمشق، السويداء، طرطوس، القنيطرة، اللاذقية).

سادسًا: ثم النقر علي كلمة بحث.

سابعًا: عليك الإنتظار حتي تظهر النتائج أمامك علي الشاشة.