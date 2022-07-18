نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التوجيهي 2022 فلسطين .. إعـِرف الآن متى موعد إعلان نتائج الثانوية العامة في فلسطين بالإسم ؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج التوجيهي 2022 فلسطين، يترقبها الكثير من طلاب وطالبات الثانوية العامة في مختلف محافظات فلسطين، وسط حالة من القلق التي تأتي بالتزامن مع قرب موعد إعلان نتائج الثانوية العامة توجيهي 2022. وذلك عقب إنتهاء الطلاب من أداء الامتحانات في قطاع غزة والتي انتهت في يوم الإثنين الماضي الموافق الرابع من شهر يوليو 2022. وبحسب ما ورد على لسان الطلاب فإن امتحانات التوجيهي هذا العام كانت لم تكن بالسهولة التي كانت عليها الأعوام الماضية.

وفي السياق ذاته نفت وزارة التربية والتعليم في الضفة الغربية. ما تداوله البعض من شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتوتير”. بشأن إعلان نتائج الثانوية العامة 2022 توجيهي فلسطين. حيث تداول البعض شائعات تشير إلى أن موعد إعلان النتائج سيكون في يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر يوليو.

نتائج التوجيهي 2022 فلسطين

أشار “محمد عواد” مدير عام القياس والتقويم بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى أنه من المقرر أن تصدر نتائج التوجيهي 2022 فلسطين في نهاية شهر يوليو / تموز الجاري. مطمأنًا طلاب وطالبات الثانوية العامة بأن النتائج ستكون مبشرة وذات نسب نجاح مرتفعة. وذلك وفقًا لما رصدته مؤشرات التصحيح في المواد التي تم الإنتهاء منها في الوقت الحالي.

نتائج الثانوية العامة فلسطين

وخاض طلاب الثانوية العامة في فلسطين وقطاع غزة هذا العام 2022. بعدد 87 ألف طالبًا وطالبة في مختلف المحافظات. حيث أوضح “محمد عواد” الوكيل المساعد لشؤون القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. إلى أن هذا العدد شمل 39 ألف من الطلاب ذكور و 48 ألف للإناث. مشيرًا إلى أن هذا العدد تم توزيعه على 729 قاعة امتحان في جميع المحافظات الفلسطينية.

وتفصيلًا فقد بلغ عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات التوجيهي فلسطين لهذا العام في الفرع العلمي بما يقرب من 23.271 ألف طالب وطالبة. فما كان عدد طلاب الفرع الأدبي حوالي 65.173. وبالنسبة لفرع ريادة الأعمال فقد أدى اختباراته نحو 4123 طالبًا وطالبة. وفي الفرع الشرعي كان عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات التوجيهي 1418 طالبًا وطالبة. أما الأفرع المنهية الأخرى والتي تشمل الفرع الصناعي والفندقي والاقتصادي المنزلي فكان عدد الطلاب فيه هذا العام 3146.

فحص نتائج التوجيهي في فلسطين 2022

فحص نتائج التوجيهي فلسطين 2022. سيكون من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية. والذي يتيح للطلاب إمكانية الاستعلام عن النتائج بالإسم. حيث سيتم رفع النتائج على الموقع الإلكتروني فور إعلان الوزارة نسب ودرجات النجاح لهذا العام وذلك في مؤتمر صحفي والذي سيتم من خلاله أيضًا إعلان أسماء أوائل التوجيهي لهذا العام.

نتائج الثانوية العامة بالاسم في فلسطين عبر الرسائل النصية

تقدم وزارة التربية والتعليم في فلسطين خدمة إرسال نتائج الثانوية العامة بالاسم من خلال الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول. حيث تتم هذه الخدمة عبر إرسال رمز (W) أو رمز (G) لطلاب قطاع غزة. وذلك عبر الرقم 37021. وفور صدور النتيجة يتم إرسال النتيجة إلى الطالب المشترك في رسالة نصية.