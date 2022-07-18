سحب الثقة.. الحكومة البريطانية فى مرمى مجلس العموم

جدة - نرمين السيد - تواجه حكومة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون تصويتًا بسحب الثقة، اليوم الإثنين، وسط تجديد المعارضة لدعوات التنحى عن منصبه على الفور، وتسليم مقاليد الأمور لرئيس وزراء مؤقت.





وكان جونسون تقدم باستقالته رسميًا، إلا أنه يعتزم البقاء فى منصبه لحين انتخاب رئيس جديد لحزب المحافظين، إذ أشارت وكالة الأنباء البريطانية "بى آيه ميديا" إلى أنه من شبه المؤكد أنه حال هزيمة الحكومة اليوم، سيتم إطلاق عملية إجراء انتخابات عامة، رغم أن ذلك سيتطلب تصويت عدد كبير من النواب المحافظين ضدها، أو على الأقل الامتناع عن التصويت.

وتشير التقارير إلى أن حزب المحافظين ليس فى وضع ملائم لخوض انتخابات، خصوصا فى ظل عدم وجود قيادة للحزب، وقد تراجعت الموجة الأولية من الغضب تجاه جونسون بشكل كبير، ما قد يمنحه فرصة أخيرة للدفاع عن سجله أمام النواب عقب الأحداث العاصفة التى أدت إلى سقوطه، وسط اتهامات بالكذب وانتهاك القواعد.

وعلى غير المعتاد، سيجرى التصويت بسحب الثقة من حكومة جونسون بناء على مقترح قدمته الحكومة. وكان حزب العمال البريطانى أعلن أنه سيسعى إلى إجراء تصويت بسحب الثقة عقب إعلان جونسون بقائه فى رئاسة الوزراء حتى الخريف، لحين اختيار رئيس جديد لحزب المحافظين.

ورفضت حكومة جونسون الصياغة التى كتب بها حزب العمال اقتراح سحب الثقة، حيث أعرب الحزب عن عدم الثقة فى الحكومة وفى جونسون، وهو الأمر الذى دفع نواب حزب المحافظين إلى إعلان إنهم ما زالوا يثقون فى رئيس الوزراء، إذا ما أرادوا تجنب انتخابات جديدة، ولذلك تقدم الوزراء أنفسهم باقتراح سحب الثقة من الحكومة بعدما أخطر نائب رئيس مجلس العموم، نيجل إيفانز، الحزبين بتسوية المشكلة بأنفسهما.

فيما قال زعيم الحزب الليبرالى الديمقراطى، سير إيد ديفى: "لدى نواب حزب المحافظين فرصة ليظهروا أنهم ينصتون للشعب، من خلال التخلص من رئيس الوزراء الفاشل".. كما تقدم إيد ديفى بتعديل يطالب جونسون بالرحيل عن منصب رئيس الحكومة فورًا.