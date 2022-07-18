عاجل- مقتل 3 أشخاص فى إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة، فى بيان لها، إن مسلحا قتل ثلاثة أشخاص عندما فتح النار فى قاعة طعام بمركز تسوق بولاية إنديانا الأمريكية، مشيرة إلى أن أحد المارة والذى كان بحوزته سلاح أيضا رأى الواقعة فقام بإطلاق النار على المسلح.

وبحسب بيان الشرطة الأمريكية فإن المهاجم كان بمفرده وكان يحمل بندقية وذخائر.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار عديدة أثارت غضبا عارما وأعادت جدل حيازة السلاح للواجهة مجددا، واختلف الساسة والرؤساء حوله لكن النفوذ الواسع لرابطة الأسلحة كان دائما عائقا أمام من يرغب فى تقييد حيازة السلاح.