العالم اليوم - أرباح "زين" الكويتية الفصلية ترتفع إلى 164 مليون دولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 يوليو 2022 09:21 صباحاً - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها شركة زين الكويتية للاتصالات المتنقلة اليوم الاثنين أن الشركة حققت زيادة قدرها 21.8 بالمئة في ربحها الصافي في الربع الثاني من العام الحالي.

وحققت "زين" 50.407 مليون دينار (164 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني من 2022 مقارنة مع 41.384 مليون دينار قبل عام، بحسب بيان رسمي للشركة على موقع السوق الكويتي.

وأوضح البيان أن هذه الزيادة تعود إلى "الأداء الاستثنائي للإيرادات في جميع العمليات الرئيسية".

وأضاف البيان أن المجموعة نجحت في تقليل أثر انخفاض قيمة العملة في السودان بما يقارب 30 بالمئة وجنوب السودان بما يقارب 60 بالمئة.

وبلغ الربح الصافي لفترة النصف الأول 97.628 مليون دينار مقارنة مع 85.922 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2021.

وأقر مجلس إدارة مجموعة زين توزيع أرباح نقدية نصف سنوية بقيمة 10 فلوس للسهم.

وكشفت المجموعة أن قاعدة العملاء سجلت نموا بنسبة 7.1% لتصل إلى نحو 51.7 مليون عميل، وعزت هذا النمو إلى الزخم التجاري لتقنيات الجيل الخامس على شبكاتها.