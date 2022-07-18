3 قتلى في إطلاق نار بمركز تسوق بولاية إنديانا الأمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 18 يوليو 2022 08:22 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام أن مسلحا قتل ثلاثة أشخاص عندما فتح النار في قاعة طعام بمركز تسوق خارج مدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا الأمريكية يوم الأحد، لكن أحد المارة أطلق النار على المهاجم فأرداه قتيلا.

أفادت صحيفة إنديانابوليس ستار نقلا عن جيم إيسون رئيس شرطة جرينوود أن شخصين آخرين أصيبا في الحادث الذي وقع في بداية المساء بمركز جرينوود بارك للتسوق.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة تعتقد أن أحد المارة والذي كان بحوزته سلاح أيضا رأى الواقعة فقام بإطلاق النار على المسلح.

وقالت الصحيفة إن المهاجم كان بمفرده وكان يحمل بندقية وذخائر.

ووقع إطلاق النار وسط مخاوف واسعة النطاق بشأن استمرار حوادث إطلاق النار في المدارس وأماكن العمل والأماكن العامة والتي أثارت ضجة كبيرة وعادة ما تتصدر عناوين الصحف.

وأدت سلسلة حوادث مماثلة منذ مايو/ آيار إلى تجدد الجدل بصورة محتدمة في الولايات المتحدة حول تنظيم حيازة السلاح.

وقالت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي يوم الجمعة إنها ستنظر في تشريع مقترح هذا الأسبوع يحظر أسلحة هجومية معينة.