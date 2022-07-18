Alnatija .. نتائج التاسع 2022 سوريا على الموقع الرسمي للوزارة moed.gov.sy

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عمر شويل - جدة نتائج التاسع 2022 سوريا، أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن وجود تطبيق لتحميل نتائج الصف التاسع لعام 2022، حيث يمكن الدخول إلى هذا التطبيق بالاسم ورقم الاكتتاب، هذا فور الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة، إضافة إلى أن الوزارة تعمل بكل حيادية في رصد كافة الدرجات بدقة كاملة حتى يأخذ كافة الطلبة حقوقهم على أتم وجه.

نتائج التاسع 2022 سوريا moed.gov.sy

يهتم الآلاف من الطلبة في المدارس بوقت ظهور نتائج الصف التاسع، وبعد كل شيء، وذلك بعد أن قاموا بتأدية كافة الاختبارات اللازمة في جميع محافظات دولة سوريا، هذا وان عرض النتائج يكون عبر التطبيق الذي أطلقته وزارة التربية وذلك لطلبة البكالوريا والصف التاسع السوري في عام 2022، حيث أن التطبيق متوافق مع الإصدار الحالي من أجهزة Android وسيتم تحديث رابط نتائج الاختبار وفقًا لرقم الاكتتاب والاسم.

خطوات الحصول على نتائج التاسع 2022 سوريا

نظرًا لأن وزارة التربية والتعليم السورية سمحت بتطبيق نتائج اختبار الصف التاسع في سوريا في عام 2022، فإن أحد التطبيقات الفريدة التي قدمتها وزارة التربية والتعليم السورية هو تطبيق نتائج اختبار الصف التاسع في سوريا في عام 2022، قم بالتنزيل فقط على Android بأجهزة المحمول، يمكنك الحصول على نتيجة الخاصة بالصف التاسع عبر الجول، والتي تعد أول شهادة تعليم أساسي لعام 2022 وتتمثل الخطوات في الأتي:-

بدأت وزارة التربية والتعليم السورية مؤخرًا في تنزيل تطبيق النتائج التاسع الذي تم إصداره عبر Google Play.

ثم أدخل اسمك ورقم اشتراكك بشكل صحيح في قسم المعلومات الشخصية.

ثم اضغط على زر التحديد وحدد إما نتائج التعليم الأساسي لعام 2022 أو نتائج تعليم قانون التعليم الثانوي.

ثم حدد المحافظة.

أخيرًا، عند اكتمال كل ما سبق، انقر فوق الزر لعرض النتائج على الفور دون أي إجراء آخر.

موعد نتائج التاسع في سوريا

ينتظر جميع الطلاب الموافقة على نتائج التاسع لعام 2022 سوريا عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتي يجب الموافقة على النتائج رسميًا في غضون ساعات قليلة، في حين أعلنت وزارة التربية والتعليم عن نشر النتائج رسميًا وذلك في التاسع عشر من شهر (يوليو)، مع تبقي بضع ساعات، سيحصل جميع الطلاب على النتائج، وذلك حتى يتاح لهم الانتقال إلى المرحلة الثانوية التي تحدد مستقبلهم الجامعي فيما بعد.

نتائج التاسع 2022 سوريا برقم الاكتتاب

حقق طلاب الصف التاسع كافة الاختبارات لعام 2022، والتي يتم عرض نتائجهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم، ويمكنك الحصول عليها إلكترونيًا بسهولة من الموقع الرسمي للنتائج، يمكنك الوصول إلى الموقع من هاتفك المحمول أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك، في حين تقدم وزارة التعليم أيضًا تطبيقات Android و iPhone الرسمية التي يمكنك البحث عنها والحصول عليها على الفور، هذا وقد تقوم بالنشر على الموقع والتطبيق، يمكنك الاطلاع على رابط نتائج سوريا في عام 2022 الصف التاسع حسب رقم الاكتتاب.

رابط استخراج نتائج التاسع 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم السورية

يمكن الحصول على نتائج التاسع لعام 2022 في سوريا وفقًا للخطوات التالية:-