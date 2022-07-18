نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ssc الرياضية نايل سات وعرب سات 2022 الناقلة لأهم البطولات الرياضية في المقال التالي
تردد قناة ssc الرياضية نايل سات 2022 حيث عبر هذه القناة واحدة من أهم وأشهر القنوات الفضائية الرياضية في المملكة العربية السُّعُودية والوطن العربي، وهي أيضًا القناة الناقلة لجميع مباريات الدوري السعودي ومباريات كأس الملك وولي العهد وأيضًا بعض البطولات القارية مثل بطولة كأس آسيا وغيرهم، لذلك يرغب جميع أبناء المملكة والخليج والوطن العربي في تثبيت هذه القناة على أجهزة الاستقبال الهوائي ريسيفر، وفي هذا الصدد سوف يتم من خلال هذا المقال توضيح تردد قناة إس إس سي السُّعُودية على مخلف الأقمار الصناعية بالتفصيل.
قناة ssc الرياضية
إن قناة SSC الرياضية ليست عبرة عن قناة فضائية واحدة فقط ؛ ولكنها عبارة عن مجموعة باقة قنوات كاملة تتكون من 7 قنوات وجميعها قنوات مهتمة بالشأن الرياضي المحلي والقاري والدولي أيضًا ، ولقد تمكنت هذه القناة منذ نشأتها من أن تستقطب اهتمام ملايين الجماهير الرياضية من المحيط إلى الخليج نظرًا لام تقدمه من أقوى مباريات الدوريات والبطولات المتنوعة في مختلف الألعاب الرياضية ، وأيضًا بسبب وجود باقة من ألمع النجوم الرياضيين والإعلاميين الرياضيين عليها الذين يقدمون عدد كبير من البرامج المهمة والهادفة.
تردد قناة ssc الرياضية نايل سات 2022
لقد تم إطلاق تردد خاص للقناة وهو تردد قناة ssc الرياضية نايل سات 2022 لقناة ssc المجانية وهو يأتي على النحو التالي:
|القمر الصناعي
|نايل سات – NileSat
|التردد
|12523
|نوع الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز/ معامل تصحيح الخطأ
|27500، 3/4
تردد قناة ssc الرياضية عرب سات 2022
أما تردد قناة ssc الرياضية SD الجديد على القمر الصناعي عربسات 2022 فلقد جاء أيضًا على النحو التالي الذكر:
|القمر الصناعي
|عرب سات
|التردد
|11747 أو 12418
|نوع الاستقطاب
|عمودي Vertical
|معدل الترميز/ معامل تصحيح الخطأ
|27500، 5/6
برامج ومباريات قنَاة ssc الرياضية السعودية
لقد تم الإعلان رسميًا عن أنه سوف يتم نقل مباريات الدوري السعودي وكأس الملك وولي العهد وأيضًا مباريات المنتخب السعودي في كأس آسيا ودوري أبطال آسيا ، ومباريات تصفيات كأس العالم للفرق الآسيوية ، وأيضًا بعض البطولات الأخرى مثل بطولة فورمولا 1 وغيرهم، ويذكر أن القناة تقدم عدد كبير من البرامج الرياضية الاحترافية، ومن أهمها ما يلي:
- برامج واستديوهات التحليل قبل وبعد كل مباراة في مختلف البطولات.
- البرامج الخاصة بنقد بعض الأوضاع الرياضية والفرق الرياضية والمدربين.
- برامج شرح قواعد وقوانين أحكام كرة القدم.
- البرامج الخاصة باستضافة كبار قدامى لاعبي كرة القدم وبعض الألعاب الرياضية الأخرى.
- تضم القناة عدد كبير من المذيعين المعروفين، ومنهم: محمد الخامسي، راشد العتيبي، مشري القرني، راشد الدوسري، فهد الدريبي، خالد المديفر، وغيرهم الكثير من الإعلاميين اللامعين..
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