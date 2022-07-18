جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية اليوم 26299 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 18 مليونا و788 ألفا و56 .



جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية اليوم 26299 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الإصابات فى البلاد إلى 18 مليونا و788 ألفا و56 . وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت أيضا 11 حالة وفاة جديدة بالفيروس، مما يرفع إجمالى الوفيات إلى 24753 حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 26 ألف إصابة جديدة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.