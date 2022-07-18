الرئيس الجزائرى يستدعى الناخبين لانتخابات محلية جزئية 15 أكتوبر المقبل

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الرئاسة الجزائرية، فى بيان، أنه وفقا للدستور الجزائري، وقع تبون قرارا رئاسيا يستدعى بموجبه الناخبين لانتخابات جزئية لأعضاء المجالس الشعبية لبلديات: فرعون، مسيسنة، توجة، وأقبو، بولاية بجاية (على بعد ٢٥٠ كلم شرق الجزائر العاصمة)، وبلديات: آيت محمود وآيت بومهدي، بولاية تيزى وزو (شرقى الجزائر العاصمة)، مشيرة إلى أنه تم تحديد تاريخ إجرائها يوم ١٥ أكتوبر المقبل.
وبحسب البيان، تضمن القرار الرئاسى أيضا البدء فى المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية خلال الفترة الممتدة من ٢٠ إلى ٢٨ يوليو المقبل.
يذكر أن الجزائر تنقسم رسميا إلى ٥٨ ولاية؛ التى تنقسم بدورها إلى 553 دائرة، وتنقسم هذه الدوائر إلى ١٥٤١ بلدية.
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