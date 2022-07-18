رئيس جيبوتى يمنح نظيره الصومالى أعلى وسام شرف

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا لـ دور الرئيس الصومالى فى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، مساء أمس الأحد، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس الصومالى، والوفد المرافق خلال مأدبة عشاء أقامها الرئيس الجيبوتى فى القصر الرئاسى.
ومن جانبه، أعرب الرئيس الصومالى عن شكره وتقديره لـ الرئيس الجيبوتى وشعبه على منحه وسام الشرف وحفاوة الاستقبال، مشددا على أن هذه الزيارة هى مجرد بداية لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين إلى آفاق أرحب.
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