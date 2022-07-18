.psge.ps.. رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022 نتيجة الثانوية العامة الفلسطينية برقم الجلوس

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عمر شويل - جدة رابط نتائج توجيهي فلسطين 2022 تذايد البحث من قبل الطلاب، على موقع وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، للإستعلام الإلكتروني عن نتائج الثانوية العامة، بعد أن شارفت عملية التصحيح على نهايتها لجميع التخصصات، “العلمي/ الأدبي/ الشرعي/ الزراعي/ الفندقي/ الاقتصاد المنزلي”، وتعمل اللجان المتخصصة في التصحيح بصورة مكثفة هذه الفترة، للانتهاء من كافة مراحل التصحيح في الوقت المحدد من قبل الوزير، حتى لا تطول فترة التصحيح وتذيد من قلق الطلاب وأولياء أمرهم.
أعلن مدير عام القياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية الدكتور محمد عواد، أن عملية التصحيح ما زالت مستمرة، وتحتاج إلي بعض الوقت للانتهاء من كافة مراحلها، حتى تخرج النتائج دقيقة جاء ذالك في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، وكانت الامتحانات للتوجيهي الفلسطيني قد انطلقت بمادة اللغة العربية يوم 17 يونيو الماضي في التاسعة صباحاً، وسط رقابة صارمة من قبل الوزارة.
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