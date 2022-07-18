نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية بالسعودية وتقديم طلب اعتراض وقيمة غرامة المخالفات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في السعودية، من أهم وأكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام جميع المواطنين الذين يمتلكون مركبات وهو الاستعلام عن المخالفات المرورية التي يتم تسجيلها على اللوحة، ولذلك وضعت وزارة الداخلية السعودية أكثر من طريقة يمكن عن طريقها الاستعلام عن المخالفات المرورية و طريقة تقديم طلب اعتراض عن المخالفة مع شرح أسباب الاعتراض، وقيمة غرامة المخالفات التي أعلنت عنها هيئة المرور، وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم اللوحة في السعودية 1443

تحرص المملكة العربية السعودية على تقديم كافة التسهيلات الممكنة للمواطنين السعوديين وتوفير طرق الاستعلام عن الخدمات بشكل إلكتروني وهذا بغرض توفير الوقت والمجهود على المواطن، ومن هنا أصبح بإمكانك الاستعلام عن إذا كان هناك مخالفات مرورية على المركبة بشكل إلكتروني عبر موقع وزارة الداخلية التابع لمنصة ابشر، يمكنك الاستفسار عن المخالفات بالخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الداخلية أبشر الإلكتروني.

ستظهر أمامك الصفحة الرئيسية قم بالنقر على أيقونة الاستعلامات الإلكترونية.

ثم اضغط على أيقونة مرور.

على الفور سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم بالضغط على أيقونة استعلام على المخالفات المرورية.

بعد ذلك قم بإدخال رقم اللوحة أو رقم الهوية.

ثم قم بكتابة البيانات المطلوبة.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بإدخال الرمز في المربع المخصص له.

ثم الضغط على ايقونة استعلام.

على الفور سيظهر أمامك كافة المخالفات المسجلة على رقم اللوحة التي تم ادخاله وقيمة الغرامة إن وجد.

تقديم اعتراض على المخالفات المرورية في المملكة 1443

يمكنك أيضا تقديم طلب اعتراض على المخالفات المرورية المسجلة على السيارة إلكترونيا دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقرات هيئة المرور، يسمح لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة بتقديم اعتراض على المخالفات، والطريقة هي:

أولا قم بالدخول إلى منصة أبشر لوزارة الداخلية السعودية.

ثم الدخول إلى ابشر الأفراد.

قم بتسجيل الدخول وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم الضغط على تسجيل.

بعد ذلك قم باختيار أيقونة خدماتي.

ثم الضغط على الخدمات المرورية.

الدخول علي تقديم طلب اعتراض.

على الفور سيظهر أمامك كافة المخالفات المرورية المسجلة بأسم صاحب رقم الهوية.

قم بتحديد المخالفة التي تريد الاعتراض عليها.

سيطلب منك إدخال أسباب الاعتراض لمعرفة سبب الخلاف.

قم بكتابة سبب الاعتراض، ثم الضغط على تقديم الطلب.

لابد من كتابة أسباب الاعتراض على المخالفة المرورية لكى يتم دراسة طلب الاعتراض والرد عليك.

على الفور سيتم ارسال رسالة نصية بتأكيد إرسال الطلب.

ستقوم الهيئة العامة للمرور بمراجعة الطلب ودراسة الأسباب.

سيتم مراجعة الطلب والرد عليك خلال أيام بقبول الطلب أو رفضه.

قيمة غرامة المخالفات المرورية السعودية

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن قيمة غرامة المخالفات المرورية السعودية وهي:

السير عكس الإتجاه يصل غرامته من 3000 ريال حتى 6000 ريال.

قيادة المركبة تحت تأثير المخدرات أو الخمر يصل غراماتها من 1000 ريال حتى 5000 ريال.

إيقاف المركبة في الأماكن التي يمنع الوقوف فيها يصل قيمة الغرامة من 100 ريال حتى 150 ريال.

عدم حمل رخصة السيارة او رخصة القيادة أثناء السير يصل الغرامة من 150 حتى 300 ريال.

قيادة السيارة في الإمكان التي يمنع فيها القيادة مثل الأسواق تصل قيمة المخالفة من 100 ريال حتى 150 ريال.

الرجوع إلى الخلف بالسيارة في الطرقات العاقة لمسافة تزيد عن 20 متر تصل قيمة المخالفة من 150 ريال حتى 300 ريال.

عدم التركيز أثناء قيد المركبة و الإنشغال بشئ أخر يصل قيمة المخالفة من 300 ريال سعودي حتى 500 ريال.

ارقام الاستعلام عن المخالفات المرورية

كما يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية السعودية بالإتصال بالأرقام الخاصة بهيئة المرور المخالفات التابع لوزارة الداخلية الاوقام هي:

الخط الساخن 920020405.

الرقم الموحد 88993.

الاتصال على 00966114419688.

يمكن لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية الإتصال على هذه الأرقام والاستعلام عن المخالفات المرورية المسجلة على رقم اللوحة، وستقوم خدمة العملاء بالرد على استفسارك.