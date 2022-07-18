نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر moehe.gov.ps رابط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية للإستعلام عن نتائج التوجيهي 2022 في المقال التالي
مع أقتراب إعلان نتائج الشهادة الثانوية العامة في الأراضي الفلسطينية، يتذايد البحث عن رابط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، من قبل أكثر من 80000 طالب وطالبة، أدوا الامتحانات النهائية الدورة الأولى للعام الدراسي 2022/2021، والآن قاربت عملية التصحيح على نهايتها في جميع المواد الدراسية، ولم يتبقى سوى عمليات الرصد والتجميع والمراجعات النهائية، حتى تخرج نتائج التوجيهي دقيقة ولا يظلم أي طالب نتيجة خطأ في الرصد والتجميع، وهو ما تحرص عليه الوزارة بشدة أن يحصل كل طالب على حقة كاملاً.
رابط وزارة التربية والتعليم الفلسطينية
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أن عملية تصحيح الأوراق، لم تنتهي بعد خاصة في مبحثي التربية الإسلامية والتكنولوجيا، لذا لم نتمكن من إعلان موعد رسمي ومحدد لرفع النتائج حتى الآن، ولكن أطمئن الطلاب أن عملية التصحيح قاربت على الانتهاء ولم يتبقى سوى أيام قليلة للانتهاء من كافة مراحل التصحيح.
موعد نتائج التوجيهي 2022 فلسطين
قال الدكتور محمد عواد، مدير عام القياس والتقويم والامتحانات في وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تواصل العمل على مدار الساعة، من أجل تصحيح الأوراق الأمتحانية وأنه قبل نهاية هذا الشهر، سوف تكون النتائج متاحة أمام الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة، وقال في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، أن النتائج سوف تكون في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري شهر يوليو 2022.
موقع وزارة التربية والتعليم فلسطين
- الدخول على الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت moehe.gov.ps.
- أو الدخول على رابط نتائج التوجيهي المباشرpsge.ps.
- تحديد شهادة الثانوية العامة ثم حدد الشعبة التي تدرس بها.
- سجل البيانات الشخصية المطلوبة من المستعلم الاسم رقم الجلوس المكون من 6 ألي 8 أرقام.
- أضغط على بحث ليتم ظهور النتيجة في الحال.
أستعلام نتائج توجيهي فلسطين 2022
- بلغ عدد الطلاب في جميع الشعب هذا العام أكثر من 80000 طالب وطالبة.
- انطلقت الامتحانات في 17 يونيو الماضي بمادة اللغة العربية.
- تبدأ الجلسة الأولى من الأمتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً.
- وزارة التربية القسم الأول 3 أسئلة إجباري، القسم الثاني 4 أسئلة يجيب الطالب على 2 منها.
- يمكن للطلاب الإستعلام عن نتائجهم من خلال رسائل نصية sms بالمجان عن طريق شبكة الاتصالات الفلسطينية.
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