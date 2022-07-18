ارتفاع ضحايا إطلاق النار فى مركز تجارى بـ إنديانا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الأمريكية، فى بيان لها، إنه تم استدعاء الضباط قبل الساعة 6 مساءً بقليل إلى منطقة جرينوود بارك مول، حيث ورد بلاغ بإطلاق أعيرة نارية فى قاعة طعام، مشيرة إلى أنه لا يوجد تهديد نشط للمنطقة.

ولفتت إلى أن لديها مشتبه به واحد على الأقل، فيما تبحث السلطات فى المركز التجارى عن أى ضحايا آخرين.

إطلاق النار فى أمريكا

وفى العاشر من يوليو الجارى، لقى شخصان على الأقل مصرعهما فى إطلاق نار فى موقف سيارات سوبر ماركت فى ميلووكى بولاية ويسكونسن.

ووفق ما ذكرته قناة "فوكس نيوز" يوم السبت نقلا عن وكالات إنفاذ القانون، وقع الحادث فى حوالى الساعة 10:25 بالتوقيت المحلى 18:25 بتوقيت موسكو. وبحسب القناة التليفزيونية، سبقت الاشتباكات التى دارت فى موقف سيارات السوبر ماركت مناوشة فى المتجر نفسه.

وبحسب القناة التليفزيونية، أدى إطلاق النار إلى مقتل رجل لم يتم التأكد من هويته، بالإضافة إلى أحد حراس السوبر ماركت.