نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر HERE رابط نتيجة التعليم الأساسي نتائج التاسع في سوريا 2022 رسميًا على موقع وزارة التعليم السوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من أولياء الأمور والعديد من الطلاب البنين والبنات عن معرفة موعد ظهور نتائج التاسع في سوريا وخصوصًا بعد علمهم بأنها سوف تظهر قريباً في الساعات القادمة، يمكن أن يجلب الطلاب النتيجة عن طريق الاسم فقط أو عن طريق رقم الاكتتاب، والرابط الرسمي الخاص بالنتيجة يكون على موقع وزارة التربية والتعليم السورية، سوف تنزل الوزارة منشور بالساعة التي سوف تظهر بها النتيجة.

نتائج التاسع برقم الاكتتاب لعام 2022

حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية بأن سوف تنشر النتيجة خلال الساعات القادمة بسبب كثرة البحث عنها وأيضًا بعد انتهاء المصححين عملية التصحيح.

سوف نعرض لكم خطوات عرض النتيجة برقم الاكتتاب فقط :-

يجب على كل الطلاب التسجيل في موقع وزارة التربية والتعليم السورية.

ثم يجب على كل الطلاب كتابة المحافظة التابعين لها في سوريا.

يجب على كل الطلاب كتابة رقم الاكتتاب الخاص بهم.

ثم يضغطون على إظهار النتيجة.

نتائج التاسع في سوريا بالاسم فقط

يستطيع الطالب أن يحصل على النتيجة من خلال الاسم فقط

كتابة الاسم رباعي صحيح.

كتابة اسم المحافظة التي امتحن بها الطالب.

الضغط على إظهار النتيجة.

رابط نتيجة التاسع في سوريا moed.gov.sy حسب الاسم ورقم الاكتتاب 2022 إلكترونيًا

استخراج نتائج التاسع في سوريا

استخراج نتائج التاسع في سوريا

يمكن استخراج النتيجة من خلال موقع الوزارة السورية عن طريق الرابط الخاص بها:

يجب على الطالب أن يكتب اسمه رباعي ويكون صحيح بدون خطأ ورقم الاكتتاب الخاص به.

يجب عليه كتابة اسم المحافظة التي يعيش بها في سوريا.

ثم يضغط علي كلمة البحث.

ثم علي الطالب الانتظار بضع الدقائق حتى تظهر النتيجة أمامه مباشرة.

موعد إظهار نتيجة الصف التاسع لعام 2022

حيث قامت وزارة التربية والتعليم السورية بتأكيد على أن النتيجة سوف تظهر في الساعات القليلة القادمة بعد انتهاء عملية التصحيح ووضع النتيجة في الكنترول مباشرة والتأكد من إعطاء جميع الطلاب حقوقهم وهي سوف تظهر اليوم مساء أو يوم الاثنين صباحاً وليس بعد ذلك.