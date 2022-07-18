شروط طريقة الحصول على التمويل الشخصي من الراجحي 1444

أصبح المزيد من الأسر الفقيرة غير قادرة على تلبية احتياجات الأسر، نكشف لكم عن طريقة الحصول على التمويل الشخصي من الراجحي 1444، لمساعدة المواطنين في مواجهة الصعوبات التي يواجهها الشباب والمتقاعدون هم أيضا نفس الأزمة؛ لذلك تقدم المملكة العربية السعودية مجموعة مختلفة من القروض من خلال مصرف الراجحي بسبب يمكن أن تصل الأموال الشخصية للفرد إلى خمسين ألف ريال سعودي، في حين أن البنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

طريقة الحصول على التمويل الشخصي من الراجحي 1444

طريقة الحصول على التمويل الشخصي من الراجحي 1444 إلكترونيًا من أجل التقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي، يجب اتباع سلسلة من الخطوات:

تسجيل الدخول عبر موقع مصرف الراجحي.

قم بإنشاء حساب وكلمة مرور جديدين.

تسجيل المعلومات المالية لمقدم الطلب.

تحديد صاحب العمل والوظيفة.

ثم تحديد قيمة التمويل وقيمة الأقساط الشهرية.

وافق على الشروط والأحكام، واضغط على زر الإرسال، وانتظر نموذج الموافقة.

شروط الحصول على تمويل مصرف الراجحي

اليكم شروط الحصول على تمويل مصرف الراجحي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن ستين عامًا.

اتخاذ الإجراءات لتحويل رواتب الموظفين إلى مصرف الراجحي.

كما يجب ألا يقل راتب المتقدم عن 2000 ريال سعودي.

يجب إكمال نموذج طلب التمويل الشخصي وإحضار جميع المستندات المطلوبة.

رقم الشكاوي في مصرف الراجحي

لمصرف الراجحي العديد من الفروع المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، ولكل فرع رقم هاتف للاستعلام عن المعلومات المطلوبة، بالإضافة إلى رقم هاتف الشكوى وهو 800124445، أما بالنسبة للتمويل، فيتم تقديمه للشباب الذين هم على وشك الزواج ولا يستطيعون تلبية احتياجاتهم أو أسرهم، إنهم غير قادرين على إكمال تعليم أطفالهم، كما تقدم البنوك خدمات متنوعة للمستشفيات، وهي شكل من أشكال التكافل وتساعد الأسر العادية على إدارة المشاريع الصغيرة لكسب لقمة العيش لمواجهة مشاكلهم المالية وأعبائهم المعيشية.