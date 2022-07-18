نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم ضمان المطلقة 1443 وشروط التقديم للاستفادة من الضمان المطور في المقال التالي

عمر شويل - جدة أجابت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على سؤال كم ضمان المطلقة 1443؟ وأوضحت شروط الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات والأرامل بعد أن استقبل حساب العناية بالعملاء التابع لها الكثير من التساؤلات الخاصة بوضع المطلقات في النظام المطور، وأكدت الوزارة أن من حق المرأة المطلقة والأرملة الحصول على الضمان المطور عند ثبوت استقلاليتها في مسكن خاص بها، واليوم من خلال مقالنا سنتناول شروط تسجيل المطلقة في الضمان الجديد.

كم ضمان المطلقة 1443؟

كم ضمان المطلقة 1443؟ منذ إدخال الضمان الاجتماعي المتطور، تذكر وزارة الموارد البشرية بشدة أن المطلقات والأرامل هم الفئة الأكثر استحقاقًا للضمان الاجتماعي المتطور، الشرط الأساسي هو إثبات استقلالية مقدمة الطلب بأنها تعيش في منزلها وأنها لا يعتبر معال في عائلة أخرى، لاحظ أن المطلقات اللواتي يعيلن يحصلن على 1000 ريال سعودي وكل معال يحصل على 500 ريال كأفراد منفصلين.

شروط تقديم المطلقة في الضمان

أفصحت وزارة الموارد البشرية عن الشروط الواجب توفرها للمطلقات للتمتع بالضمان الاجتماعي، وهذه الشروط على النحو التالي:

يشترط في المتقدمين المعتمدين أن يكونوا من حملة الجنسية السعودية، باستثناء زوجات الرجال السعوديين الذين لديهم أطفال سعوديون.

الإقامة الدائمة في المملكة العربية السعودية.

إثبات استقلالية السكن.

لديك حساب جاري في البنك.

الدخل الشهري للمطلقات أقل من حد الضمان المطوّر.

خطوات التسجيل في الضمان المطور

لتمكين المطلقات من التسجيل في ضمان مطور، اتبع الخطوات التالية:

في البداية، أدخل إلى موقع ضمان المطور.

ثم انقر فوق تسجيل دخول جديد.

أدخل جميع البيانات المطلوبة.

ثم انقر فوق نظام ضمان جديد.

قم بتعبئة نموذج الطلب عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.

ثم يتم إرفاق جميع المستندات والاوراق المؤيدة للطلب.

التواصل مع الضمان الاجتماعي المطور

يمكن لأي شخص الاتصال بإدارة الضمان الاجتماعي باستخدام إحدى طرق الاتصال التالية: