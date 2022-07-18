مطلب عاجل لـ زيلينسكى من رئيس الوزراء الكندى

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأوكرانى، فى بيان له، إنه تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، لافتا إلى أنه تقدم بالشكر لـ ترودو على الدعم العسكرى الكندى لأوكرانيا، كما دعاه لزيادة ضغط العقوبات على روسيا بعد هجماتها الصاروخية على عدة مدن أوكرانية.

وأضاف، حسب وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية فى نسختها الإنجليزية: "جددت التأكيد على أن الموقف الدولى من العقوبات يجب أن يصبح مبدأ فى التعامل مع روسيا بعد الهجمات فى فينيتسا وميكولايف وتشاسيف يار وغيرها من المدن الأوكرانية، كما يجب زيادة الضغط على روسيا وليس تخفيضه".

قرارات عاجلة من الرئيس الأوكرانى

وكان الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، قد أقال اثنين من كبار الشخصيات بسلطات البلاد الأمنية من منصبهما.

ووفقا لمرسوم نشره المكتب الرئاسى اليوم الأحد، خسر رئيس جهاز الخدمة السرية "إس بى يو" إيفان باكانوف والمدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا منصبيهما.. وسيحل محل المدعية العامة، أولكسى سيمونينكو.

ولم يقدم المرسوم سببا للعزل، فى واقعة نادرة الحدوث منذ غزو روسيا لأوكرانيا. كما لم يتم ذكر من سيخلف رئيس جهاز الاستخبارات باكانوف، وهو صديق مقرب لزيلينسكى منذ أن كان ممثلا كوميديا فى التليفزيون.. وترأس باكانوف الجهاز منذ عام 2019.