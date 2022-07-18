اصطدام طائرتين فى مطار شمال لاس فيغاس وأنباء عن سقوط ضحايا

جدة - نرمين السيد - ووفقا للمصدر نفسه فقد أعلنت إدارة الطيران فى مقاطعة كلارك عن عدد من الوفيات، لكن لم يتم تقديم بيانات محددة حول هذا الأمر.
من جانبها قالت الشرطة إنها "لا تستطيع تأكيد" المعلومات المتعلقة بوفاة أحد حتى الآن.
وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن طائرة من طراز بايبر PA-46 اصطدمت بأخرى من طراز سيسنا 172 ظهر يوم الأحد.
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