نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الصف الثامن استخراج نتيجة شهادة الأساس السودان ولاية الخرطوم وجميع الولايات ترقبوا وزارة التعليم السودانية “moe.gov.sd” في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الصف الثامن هنا نتائج شهادة الأساس السودان ولاية الخرطوم بعد أن أنهي جميع الطلاب امتحانات شهادة الأساسي، أصبحت الآن نتائج الأساسي في السودان تعتمد على كافة الولايات السودانية، حيث اعتمد السيد أحمد حنان والي الجزيرة، نسب النجاح وأشار إلى أنها قد تخطت السبعين لتصبح النتائج المعلنة على كافة الولايات السودانية، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية أنه سيتم الإعلان عن النتائج من خلال موقعها الرسمي ليتمكن جميع الطلاب من معرفة نتائجهم بسهولة.

ولوج نتائج شهادة الأساس السودان ولاية الخرطوم

استخراج نتائج شهادة الأساس يبحث الآن جميع الطلاب في السودان عن نتائجهم وذلك بعد اعتماد ظهورها بصورة رسمية من خلال موقع الوزارة، حيث يتم اعتماد النتائج وإعلانها بشكل تدريجي، وقد وفرت وزارة التربية والتعليم رابط للحصول على النتائج وذلك للتيسير على الطلاب، وقد أكدت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم أنه قد تم الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لجميع إجابات الطلاب في امتحانات الشهادة التأسيسية على مستوى الولاية وجاري الآن الاستعداد للإعلان عنها رسميا من خلال موقع الوزارة.

إعلان نتائج شهادة الأساس السودان 2022

وقد جاءت بعض التصريحات الهامة التي أكد من خلالخا أنه من المتوقع إعلان نتائج شهادة الاساس قبل نهاية الشهر الجاري بعد الانتهاء من عمليات التصحيح ومراجعة أوراق الامتحانات، وقد أكد عبدالوهاب إبراهيم الذي يعد مدير عام وزارة التربية والتعليم أن موعد إعلان نتيجة شهادة الأساسي، سيكون يوم الإثنين الموافق 18 من شهر يوليو الجاري، حيث يتم الآن تجهيز النتيجة واعلانها في الموعد المحدد وخاصة أنه قد انتهت أعمال التصحيح والمراجعة وفي إنتظار إعلان النتائج على موقع الوزارة.

كيفية الحصول على نتائج شهادة الأساسي 2022

صرخت وزارة التربية والتعليم السودانية من خلال مؤتمر صحفي عن عدة خطوات من أجل الحصول على النتائج، ففي البداية يجب الدخول الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية من خلال رابط وزارة التعليم بالسودان ، بعد ذلك يقوم الطالب باختيار الولاية التابع لها، ويقوم بكتابة اسمه الثلاثي ورقم جلوسه، ثم يقوم بإدخال رمز التحقق فى الخانة المخصصة له، وفي النهاية يتم الضغط على مربع عرض النتيجة وستظهر نتيجة الطالب فور اعتمادها من قبل الوزارة وظهورها على الموقع.

تحديث اليوم الأحد الموافق السابع عشر من الشهر ذاته حيث ان الطلبة والطالبات في جمهورية السودان في حالة من الترقب الان حيث ينتظرون إعلان النتائج الخاصة بالشهادة التي تعرف بالأساس ومن المتوقع أن تعلن النتائج بدأ بالخرطوم، حيث قد إزدادت عمليات البحث من جانب الطلبة في الساعات الأخيرة، ومن المنتظر أن تعلن النتائج مساء غد وترفع عبر الموقع الرسمي للوزارة.

الجدير بالذكر وأنه اليوم الإثنين الموافق الثامن عشر من يوليو الجاري ينعقد المؤتمر الصحفي لشهادة الأساس نتائج الصف الثامن ولاية الخرطوم المتظر رصد توقيت إعلانها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية السودانية، ونتابع معكم من خلال المقال تاريخ رصد النتائج وسوف نعلمكم به فور الإعلان عنه مع التمنيات بالتفوق.