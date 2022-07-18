استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 متى نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم

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عمر شويل - جدة استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022 بدأ الطلاب البحث عن نتائج شهادة الأساسي بالسودان، وذلك بعد الانتهاء من أداء الامتحانات المقررة، وأكدت بعض المصادر الموثوق بها داخل الوزارة الخاصة بالتربية والتعليم داخل الخرطوم عن قرب ظهور نتائج شهادة الأساسي بالسودان واعتمادها رسمًا والإعلان عن أسماء الطلاب الأوائل لهذه المرحلة وذلك بعد انتهاء عمليات التصحيح والمراجعة من قبل المتخصصين، ويترقب الطلاب ظهور النتيجة لمعرفة الدرجات الخاصة بهم وخصصت الوزارة رابط الحصول على هذه النتيجة تسهيلًا على الطالب وللحصول على النتيجة بسهولة عن طريق رقم الجلوس الخاص بالطالب، أو يستطيع الطالب الحصول على النتيجة الخاصة به عن طريق المدرسة التابع لها الطالب بالاسم ورقم الجلوس بعد الإعلان رسمًا عن ظهورها.

استخراج نتيجة الأساس برقم الجلوس 2022

بعد الانتهاء من الامتحانات الخاصة بمرحلة الأساسي بالسودان وبلغ عدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحانات 237 ألف داخل 1221 مركز من مراكز الخرطوم، ويوجد أيضًا طلاب من خارج دولة السودان، وتبذل وزارة التربية والتعليم قصارى جهدها لتوفير الخدمات للطلاب لتسهيل عملية أداء الامتحانات، وأكدت الوزارة أن عمليات المراجعة والتصحيح انتهت وأنه سيتم الإعلان عن النتيجة في أقرب وقت ممكن، وهناك امكانية لتقديم الشكاوى بعد ظهور النتيجة وتقبل إعادة تصحيح ورقة الإجابة الخاصة بالطالب في حالة الشك في الدرجات الخاصة به.

متى نتيجة الصف الثامن ولاية الخرطوم

أكد المسؤولين بوزارة التربية والتعليم بالخرطوم عن قرب موعد الانتهاء من عمليات التصحيح والمراجعة وقريبًا سيتم ظهور نتائج شهادة الأساسي بالسودان، ويقوم الطالب باتباع بعض الخطوات الأساسية للحصول عليها:

أولًا: يقوم الطالب بالدخول على موقع نتائج السودان الرسمي.

ثانيًا: النقر على نتيجة شهادة الأساسي.

ثالثًا: يقوم الطالب بإدخال البيانات الخاصة به الاسم ورقم الجلوس.

رابعًا: كتابة رمز التحقق.

خامسًا: يضغط الطالب على بحث بعدها يتم ظهور نتيجة الطالب بالدرجات.

بسبب انتظار ظهور نتائج شهادة الأساسي بالسودان بعض القلق من قبل الطلاب، وتؤكد وزارة التربية والتعليم بالخرطوم أن درجات الطلاب جميعها مرضية وأن كل طالب أخذ حقه ومصيبه من الدرجات دون ظلم لأحد، ويستطيع الطالب تقديم الشكاوى ويكون له الحق في إعادة تصحيح الإجابات الخاصة به في حالة عدم الرضا عن الدرجات والنتيجة الخاصة به.