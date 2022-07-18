استخراج نتائج شهادة الأساس 2022 نتيجة الصف الثامن بولاية الخرطوم المؤتمر السودانية

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عمر شويل - جدة استخراج نتائج شهادة الأساس 2022 برقم الجلوس بالسودان قامت وزارة التربية والتعليم بالسودان بالإعلان عن نتيجة شهادة الاساس 2022 برقم الجلوس بالسودان، حيث أن التعليم الاساس من أهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب فهى المرحلة الأولى التي يُبنى على أساسها باقي المراحل التعليمية الإعدادية والثانوية، فشهادة الاساس تحدد مصيره ومن ثمّ ميوله وأهدافه في السنوات الدراسية المقبلة، وبعد إتمام الامتحانات الأساسية، ينتظر الكثير الإعلان عن نتيجة شهادة الاساس 2022 برقم الجلوس بالسودان.

استخراج نتائج شهادة الأساس 2022

معرفة نتائج شهادة الأساس بعد أداء الامتحانات، زاد البحث على المتصفحات عن موعد عرض النتائج من الطلاب الذين خضعوا لاختبارات المرحلة الأولى من التعليم، حيث بدأت الإختبارات في الثاني والعشرين من شهر مايو، وانتهت في يوم ثلاثين من نفس الشهر، وعدد الطلاب الذين قاموا بأداء الامتحانات مئتي ألف طالب وهما الآن في انتظار النتيجة للامتحانات المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك رابط مباشر يُعرض عليه الاستعلام الإلكتروني وبعد ذلك ستعرض النتيجة، وسيقوم الموقع بتوضيح كيفية استخراج النتيجة بشكل إلكتروني، وذلك بعد أن قانت وزارة التربية والتعليم بالسودان بتهيئة موقع لعرض نتيجة شهادة الاساس.

رابط استخراج نتائج شهادة الأساس 2022

بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم على موقعها الإلكتروني رابط النتيجة، يمكنك الدخول على وزارة التربية السودانية ومن خلال الصفحة الرئيسية عليك إتباع الخطوات وكتابة أسمك وكتابة رقم الجلوس الخاص بك، والضغط على عرض النتيجة والجدير بالذكر أن شهادة الأساس له دور كبير في تحديد مصير الطالب وإذا كان سيذهب إلى مدرسة ثانوية أو مدرسة ثانوية فنية، ولذلك فإن أولياء الأمور يحاولوا دائماً في توفير الراحة لإبنائهم في هذه المرحلة كي يحصلوا على النجاح بتفوق ليتأهلوا للثانوية العامة، وفي الغالب يتم الإعلان عن نتيجة شهادة الاساس برقم الجلوس بالسودان عن طريق مؤتمر يتم هاتفياً مع وزير التربية والتعليم، ويتم فيه الإعلان عن التفاصيل الخاصة بنتيجة الاساس، بالإضافة إلى تحديد نسبة النجاح العامة للمرحلة وإعلان أسماء الطلاب الأوائل، ودائما يعلن الموقع قبل الامتحانات عن أهمية أخذ الاحتياطات لتجنب تفشي فيروس كورونا.

تحديث من المنتظر أن يتم إعلان المؤتمر السوداني خلال ساعات قليلة من الان حيث في خلال المؤتمر تجرى عمليات اعتماد نتيجة الأساس السودانية لعام 2022 بولاية الخرطوم، ومن ثم يتم رفع درجات الطلبة عبر موقع وزارة التربية السودانية، وبدأ الطلبة والطالبات الان في البحث بشكل كبير عن كيفية الاستعلام عن نتائج الأساس التعليمية في السودان، والتي وضحنا التفاصيل الخاصة بها في المقالة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثامن الأساس ولاية الخرطوم 2022

يتسائل العديد من الطلبة والطالبات في كل مكان في جمهورية السودان عن كيفية معرفة نتائج الصف الثامن بولاية الخرطوم الأساس فور الإعلان عنها وهي أنه كل ما على الطالب أن يفعله هو التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية بالسودان، وإدخال رقم الجلوس في الخانة الموضحة له، بالإضافة إلى رمز التحقق ومن ثم الضغط على كلمة إرسال.