سيارات مستعملة للبيع في الإمارات بأسعار رخيصة

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تم الكشف عن العديد من ماركات السيارات المستعملة في سوق السيارات المستعملة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشتمل على مواصفات ووسائل للراحة وأمان عالمية بالإضافة إلى سعر مناسب وفي متناول الجميع السيارات تأتي بمواصفات أمريكية وبمواصفات مجلس التعاون الخليجي فبادر بالحصول على ماركة السيارة التي ترغب في الحصول عليها. للبيع سيارة تويوتا سيكويا مستعملة 2007 متاح للبيع سيارة تويوتا سيكويا مستعملة سنة الصنع 2007 في مدينة القصيص بدبي.

السيارة تويوتا سيكويا تم قيادتها 180000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا سيكويا أوتوماتيك.

عدد الأبواب في السيارة تويوتا سيكويا 5 أبواب.

السيارة تويوتا سيكويا بها عدد 8 سيلندر.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا سيكويا أحمر.

سعر بيع السيارة تويوتا سيكويا مستعملة 23500 درهم إماراتي.

تأتي السيارة تويوتا سيكويا بمواصفات أمريكية.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج وخالية من الحوادث والخدوش.

مميزات السيارة تويوتا سيكويا بها جنوط من الألومنيوم ونظام حماية ومشغل إسطوانات ونظام تثبيت السرعة التحكم في ظروف الجو.

السيارة بها سنار لوك وعجلة قيادة معززة أليا وراديو كاسيت ومرايات كهربائية وحساسات للركن ومصابيح ضباب ومكيف.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا سيكويا يرجى الإتصال على 00971524144483. سيارة هيونداي جينيسيس كوبيه مستعملة للبيع 2016 متوفر للبيع سيارة هيونداي جينيسيس كوبيه مستعملة سنة الصنع 2016 في مدينة عجمان.

اللون الخارجي للسيارة هيونداي جينيسيس رصاصي.

عدد الأبواب في السيارة هيونداي جينيسيس 2 باب.

السيارة هيونداي جينيسيس تم قيادتها 196000 كيلو متر.

السيارة هيونداي جينيسيس بها عدد 4 سيلندر.

مزايا السيارة هيونداي جينيسيس نظام الفرامل المانع للإنغلاق مساند الرأس أوتوماتيك التحكم في الجر التحكم الديناميكي للثبات.

المميزات الداخلية للسيارة هيونداي جينيسيس بها قفل مركزي وفتحة سقف كهربائية ومقاعد جل ومجاذيف لتغير السرعة بدون إستخدام الكلتش.

المميزات الخارجية للسيارة هيونداي جينيسيس بها كابح خلفي ومزيل الضباب للنافذة الخلفية نوافذ أمامية كهربائية مصابيح ضباب أمامية.

السيارة بها راديو كاسيت ومدخل يو إس بي ونظام التحكم في السرعة ومكيف أوتوماتيك وجهاز ملاحة ومشغل أقراص ليزرية وزر بدء التشغيل.

للحصول على السيارة تويوتا جينيسيس يرجى التواصل مع البائع على الرقم 00971503787813. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في الإمارات بأسعار رخيصة - ثقفني

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