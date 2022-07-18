رئيس أوكرانيا يقيل رئيس الاستخبارات ويعزل المدعية العامة من منصبها

جدة - نرمين السيد - ووفقا لمرسوم نشره المكتب الرئاسى اليوم الأحد، خسر رئيس جهاز الخدمة السرية "إس بى يو" إيفان باكانوف والمدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا منصبيهما. وسيحل محل المدعية العامة، أولكسى سيمونينكو. ولم يقدم المرسوم سببا للعزل، فى واقعة نادرة الحدوث منذ غزو روسيا لأوكرانيا. كما لم يتم ذكر من سيخلف رئيس جهاز الاستخبارات باكانوف، وهو صديق مقرب لزيلينسكى منذ أن كان ممثلا كوميديا فى التليفزيون. وترأس باكانوف الجهاز منذ عام 2019.

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