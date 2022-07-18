جدة - نرمين السيد - أصدر النائب العام السودانى المكلف خليفة أحمد خليفة، قرارا بتشكيل لجنة للتحرى والتحقيق فى الأحداث التى وقعت بولاية النيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان)، والتى أدت إلى قتل وجرح عدد من المواطنين وإتلاف الممتلكات.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النائب العام السودانى يشكل لجنة تحقيق فى أحداث النيل الأزرق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.