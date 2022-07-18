العالم اليوم - أوكرانيا تبيع بأكثر من 12 مليار دولار من احتياطاتها من الذهب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 يوليو 2022 01:18 صباحاً - قالت نائبة محافظ البنك المركزي الأوكراني إن البنك باع بما قيمته 12.4 مليار دولار من احتياطيات الذهب منذ بداية الحرب في البلاد في 24 فبراير.

وقالت كاترينا روزكوفا نائبة محافظ البنك المركزي الأوكراني للتلفزيون الرسمي "نبيع (هذا الذهب) حتى يتمكن مستوردونا من شراء السلع الأساسية للبلاد". وأضافت أنه لم يتم بيع الذهب لدعم عملة أوكرانيا الهريفنيا.

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