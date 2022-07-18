نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف علي كيفية التسجيل في جامعة طيبة 2022.. بدء التقديم لعام 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جامعة طيبة أعلنت جامعة طيبة بدء تلقى طلبات التسجيل في الجامعة وذلك من خلال موقع الجامعة الرسمي عبر الإنترنت ولهذا سوف نعمل من خلال موقعنا الكريم ثقفنى على طرح كافة التفاصيل والإجابة على كافة الأسئلة الخاصة بنظام الدراسة في الجامعة وذلك من أجل خدمة كافة الطلاب في المملكة العربية السعودية الراغبين في التسجيل بالجامعة .

جامعة طيبة ‏بدأ التقديم للعام الجديد ١٤٤٤هـ

ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز السرانى عميد الجماعة أن نظام الجامعة خلال العام الدراسي الجاري سوف يكون بنظام الفصول الثلاث وذلك لتماشى مع الأنظمة الجديدة للدراسة داخل المملكة العربية السعودية حيث سوف يتم تقسيم الفصل الدراسي إلى 12 أسبوع دراسي ينتهى بالاختبارات التحصيلية .

ومن الجدير بالإشارة وفقا لما صرح به عميد الجامعة أن عدد الأسابيع سوف يكون متناسب مع عدد ساعة الدراسة وفقا للدليل الإرشادي الخاص بالجامعة والتي يتم القبول فيها بنسبة 60 بالمئة بالتخصصات النظرية وباقي التخصصات التطبيقة والمحوسبة الأخرى والهندسية لها نسبة قبول مختلفة بجانب أن كافة التخصصات متناسبة مع رؤية المملكة 2030 ومتطلبات سوق العمل السعودي على مستوى العمل الحكومي والخاص .

تخصصات جامعة طيبة

هذا وتعمل الجامعة من خلال تخصصاتها المختلفة حيث تخصص الكليات في مجالات الصحة والهندسة والعلوم الإنسانية والطبية وعدد من التخصصات الفرعية الأخرى وقد تم إنشاء عدد من التخصصات الحديثة في الجامعة وهي على النحو التالي :-

تخصص الذكاء الاصطناعي.

تخصص علم البيانات وتحليلها.

تخصص هندسة الطاقة.

تخصص هندسة الاتصالات.

تخصص التمريض.

تخصص الهندسة الكيميائية.

تخصص الأمن السيبراني.

شروط القبول في جامعة طيبة ‏

ويتم القبول في جامعة طيبة بالمملكة العربية السعودية وذلك وفقا للآليات الواردة في السطور التالية والتي توضح كيف يتم قبول الطلاب في الجامعة وهي على النحو التالي :-

يتم القبول وفقا للرغبات الخاصة بالطلاب المترشحين للجامعة

يتم التقديم والترشيح وفقا للنسب الخاصة والإعداد المطلوبة لكل تخصص في الجامعة

تتم عملية القبول للطلاب وفقا للأماكن المتاحة في كل تخصص

يتم عرض أماكن للقبول مرة أخرى إذا لم يتم التأكيد على الترشيح عليها

يتم فتح باب القبول وفقا للأعداد المتبقية في التخصصات الخاصة بالكلية .

التسجيل في جامعة طيبة 1444

يستطيع كافة الطلاب الراغبين في القبول بالجامعة في التسجيل والقبول فيها وذلك من خلال عمادة القبول والتسجيل فى جامعة طيبة 1444 وذلك وفقا للشروط الموضحة بالأعلى