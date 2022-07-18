رواتب التقاعد التأمينات الاجتماعية 1443 “موعد الصرف” لشهر يوليو 2022 “خطوات الاستعلام” المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

رواتب التقاعد التأمينات الاجتماعية موعد الصرف يوليو 2022، حيث أنه قد أشارت مؤسسة التقاعد للتأمينات الاجتماعية إلى أنه سوف يتم صرف رواتب التقاعد خلال الأيام القادمة من ذي الحجة، مع العلم أن راتب التقاعد لموظفي التأمينات الاجتماعية سواء في القطاع العام أو الخاص، سوف يكون أقل من الراتب الأساسي له أثناء العمل، ولكن تقدم مؤسسة التأمينات الاجتماعية راتب التقاعد للموظف دعم ومساعدة على ظروف المعيشة، حيث تعد مؤسسة التأمينات الاجتماعية أحد المؤسسة الحكومية بالمملكة العربية السعودية التي تقوم بتوفير مرتبات سن المعاش للموظفين العاملين بها والرعاية والاهتمام بهم، وسوف نوضح لكم في هذا المقال موعد صرف المرتبات.

صرف رواتب التقاعد التأمينات الاجتماعية

ينتظر معظم موظفي سن التقاعد في التأمينات الاجتماعية موعد صرف المرتبات، ولقد صرحت مؤسسة التقاعد عن موعد الصرف وذلك حتى تطمئن الموظفين حيث أوضحت التالي:

لقد أكدت مؤسسة التقاعد إلى أنه سوف يتم صرف رواتب التقاعد للتأمينات الاجتماعية لشهر محرم في يوم الاثنين الموافق شهر 26 ذي الحجة الموافق ميلاديًا 25 يوليو.

وأنه وفقًا للموعد المحدد فقد تبقى على موعد صرف راتب المعاش حوالي 9 أيام .

كما أنه تشمل هذه التصريحات المتقاعدين العسكريين أيضا وموظفين القطاع العام والخاص بالتأمينات الاجتماعية.

كما أنه يمكن الاستعلام عن الرواتب من خلال الرابط الرسمي لمؤسسة التأمينات الاجتماعية.

الاستعلام عن راتب المعاش في التأمينات الاجتماعية

ونتابع معكم كيفية الاستعلام عن راتب المعاش في التأمينات الاجتماعية، من خلال الرابط الرسمي للمؤسسة، وذلك تسهيلا على الموظفين المتقاعدين بالسعودية، وإليكم رابط وخطوات الاستعلام موضحة كالتالي: