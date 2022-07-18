كم الزيادة بحساب المواطن من الأسئلة الهامة التي يشير مؤشر بحث المملكة عليها اليوم بعد أن أعلن خادم الحرمين الشريفين تطوير منظومة الدعم وإعادة التسجيل فيها من جديد، حيث أطلق عدد من القرارات الهامة التي يتأثر بها بشكل مباشر كل من مستفيدي حساب المواطن والضمان الاجتماعي ودعم مربي الماشية كذلك، كما أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عن فتح باب التسجيل من جديد في برنامج حساب المواطن.

[كم الزيادة في حساب المواطن] استحقاقات جديدة بأوامر ملكية ca.gov.sa فئات مستحقة جديدة

يبحث الذين تابعوا الأوامر الملكية الاثنين الماضي كافة التفصيلات التي تكون تبع النظام الجديد، حيث تبع رفع الدعم لحساب المواطن والضمان ومربي الماشية لقيمة 20 مليون ريال عدد من التحديثات في التسجيل والقبول:

شروط حساب المواطن الجديدة.

قيمة الدعم الزائد على حساب المواطن.

شروط استحقاق الفرد المستقل.

الحد الأدنى لراتب المستفيد.

موعد صرف دعم راتب حساب المواطن.

رقم برنامج المواطن الموحد المجاني.

قيمة التحديثات الجديدة التي أعلنت في البرنامج الجديد

حساب المواطن الجديد يكون برنامج حساب المواطن، والذي يقدم دعم نقدي شهري للمتضررين من غلاء المعيشة ورفع الدعم الذي طبقته المملكة في السنوات الأخيرة كخطة اقتصادية جديدة، وقد أعلنت المملكة في 2022 إيقاف التسجيل فيه بينما أعلن خادم الحرمين الشريفين عودة التسجيل فيه. الضمان الاجتماعي 2022 (القديم – المطور) بينما يكون الضمان الاجتماعي القديم والضمان المطور الذي يهدف إلى صرف راتب شهري للذين يقل الحد الأدنى للدخل فيه للفرد عن 550 ريال ولرب الأسرة عن 1100 ريال، ويقوم خادم الحرمين الشريفين بإصدار أمر ملكي بصرف دعم نقدي لهم يصرف لمرة واحدة. دعم مربي الماشية وهو برنامج مربي الماشية وهي فئة تدعم الاقتصاد القومي إلا أنها تتضرر كثيرا من ارتفاع أسعار المحروقات والأعلاف.

كم الزيادة بحساب المواطن الجديد

يتم الحساب بالتسجيل لراتب لا يزيد عن 2000 ريال.

يكون لرب الأسرة للأسرة السعودية بينما يتم استقبال الفرد المستقل أكثر من 18 عام.

يتم الاحتساب للفرد التابع أكثر من 18 الفرد التابع 417 بينما كان 209.

إذا كان الفرد المستقل بعمر 18 عام يصرف له 360 ريال.

أما للفرد التابع بدعم حساب المواطن أقل من 18 سنة مبلغ 208 ريال بينما كان في السابق 125 ريال سعودي.

يكون الدعم للفرد المستقل 720 ريال سعودي.

يتم إرفاق الراتب وعدد الأفراد التابعين على حاسبة الدعم.

خطوات تسجل حساب المواطن الجديد 1443-2022 ورقم البرنامج الموحد المجاني

يتم الدخول المباشر على رابط تسجيل برنامج حساب المواطن يقوم صاحب الطلب بتسجيل الاسم ورقم الهوية ورمز التحقق وكافة البيانات المطلوبة. يتم عملية التسجيل ويقوم بإرسال الطلب. يقوم المواطن بالاتصال على رقم 19912 الموحد للاستعلام عن أي معلومات. يجب الاتصال في مواعيد عمل الموظفين الرسمية ابتداء من التاسعة صباحا. يمكن تنزيل البرنامج على هواتف الأيفون والأندرويد واستخدامه للتسجيل والاستعلام.

ويجب الإشارة إلى ما تبذله الحكومة السعودية من جهود للنهوض بالمواطن السعودي ، وذلك بتوجيه من “خادم الحرمين الشريفين” وتولى حكومة المملكة اهتمامها بالفئات محدودة الدخل، خاصة الأسر الأشد حاجة، وذلك بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية عن طريق تطوير نظام الضمان الاجتماعي بإطلاقها التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد المطور، وكذلك برنامج التأهيل الشامل لذوي الإعاقة من أصحاب الهمم والأيتام. أما في مجال الإسكان فتقوم منصة دعم سكني ودورها الفاعل من مشاريع ومخططات سكنية، وكذلك برامج القروض العقارية المدعومة، أما عن الأسر الريقية ورباب البيوت، فتقوم منصة دعم ريف بتحقيق التنمية المستدامة لأهل الريف، وكذلك منصة أنعام لدعم صغار مربي الماشية، جميعها جهود محمودة تقوم بها الحكومة السعودية تجاه مواطنيها.

وبذلك نكون قد شرحنا وأوضحنا من خلال هذا التقرير طريقة وخطوات التسجل في برنامج حساب المواطن الجديد 1443-2022 كما أرفقنا رقم البرنامج الموحد المجاني للاستفسار والشكاوى، هذا بالإضافة إلى حساب كم الزيادة بحساب المواطن الجديد، وفي حال كان لديكم أي استفسارات أو تساؤلات، يمكنكم التواصل معنا من خلال التعليقات أسفل هذا التقرير، وسنعمل جاهدين بالإجابة على جميع تساؤلاتكم واستفساراتكم.