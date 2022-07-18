شروط واجب توافرها للتسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل وطرق التواصل 1443

قدمت الحكومة السعودية ،للشباب الراغبون في العمل، برنامج جديد ،ويعتبر هذا البرنامج بمثابة دعم للشباب، من أجل مساعدتهم في إيجاد العديد من فرص عمل ،والتي تناسب مؤهلاتهم ، وذلك لتقليل نسبة البطالة ،في المملكة العربية السعودية ،كما أن هذا البرنامج يقدم دعم مالي للشباب ،ولكن بشروط ،ومن خلال مقالتنا سوف نوضح هذه الشروط ،وهذا البرنامج ضمن الخطة الموضعة ،لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في برنامج حافز

لكي يتم التسجيل في برنامج حافز البحث عن عمل ،لابد ان تتوافر في المتقدم عدة شروط ،وهذه الشروط تتمثل في:

أولا:أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عاما ،ولا يزيد عن سن 60 عاما.

يشترط أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة العربية السعودية إقامة كاملة.

ألا يكون لدي المتقدم وظيفة ،أي كان في القطاع العام ،أو الخاص.

ألا يكون المتقدم مستحق للمعاش التقاعدي.

ألا يمتلك المتقدم أي نشاط تجاري.

أن يكون المتقدم متخرج من الثانوية ،او الجامعة ،منذ ستة أشهور.

يشترط ألا يكون للمتقدم دخل شهري يفوق ثمن المساعدة المالية.

ان يكون المتقدم قادرا علي العمل ،وليس طالبا.

ليس للمتقدم تعويض ،من أي نوع.

وأخيرا: لا يكون المتقدم داخل أحد دور، الرعاية الإجتماعية السعودية.

المبالغ المالية المقدمة من دعم حافز السعودي

صندوق التنمية الإجتماعي السعودي ،يقدم مبلغ مالي للمواطنين السعوديين ،الذين يبحثوا عن العمل ،وذلك في مدة لا تتجاوز عن 12 شهرا ،ويصل هذا الدعم إلي 2000 ريال سعودي شهريا ،وهذا الدعم يقدم بعد الدراسة الكاملة للطلب المقدم ،وثبوت أحقية مقدم الطلب للإستفادة من دعم حافز ، ويتم صرف هذا الدعم ،في موعد يوم 5 من كل شهر ميلادي.

كيفية التواصل مع برنامج حافز السعودي

يمكن التواصل مع برنامج حافز البحث عن عمل ،من أجل الرد علي جميع الإستفسارات ،والتساؤلات ،وذلك بإتباع عدة طرق: