نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر noor.moe.gov.sa التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور.. وزارة التربية والتعليم السعودية في المقال التالي
صرحت وزارة التعليم في المملكة عن البدء في تلقى طلبات التسجيل في النقل المدرسي من خلال نظام نور الإلكتروني وهو ذلك النظام المحوسب الذي تم تخصيصه من أجل خدمة الطلاب وأولياء الأمور في مختلف الأمور التي تخص الوزارة للتسهيل عليه وتوفير الوقت حيث سوف يتم تلقى طلبات التسجيل في خدمة النقل المدرسي ودفع الرسوم من خلال نظام نور الإلكتروني، ويعمل نظام نور الإلكتروني على تقديم كافة الخدمات المخصصة بوزارة التعليم في المملكة العربية السعودية خاصة خدمات النقل المدرسي بجانب خدمات النتائج وعدد لا حصر له من الخدمات الأخرى.
التسجيل في النقل المدرسي عبر نظام نور
يستطيع الطلاب التسجيل في مختلف خدمات النقل المدرسي وذلك من خلال الجوال أو الحاسب الشخصي وفقا للخطوات الواردة بالأسفل والتي توضح عملية التسجيل وخطواتها وهي على النحو التالي :-
- تسجيل الدخول إلى موقع نظام نور الإلكتروني .
- كتابة اسم المستخدم الخاصة بك ورمز التحقيق وكلمة المرور.
- اضغط على تسجيل الدخول.
- عندما تظهر لك صفحتك الرئيسية قم بالدخول إلى خدمة النقل المدرسي .
- اضغط على كلمة طلب نقل ومن ثم وافق على الشروط .
- عليك قراءة قواعد النظام والسلوك الخاصة بالنظام والموافقة عليها وكذلك تعليمات ولي الأمر.
- قم بكتابة بيانات الطالب الراغب في التسجيل له وبعد ذلك قم بكتابة الرمز المرسل إلى هاتفك للتأكيد.
- سوف تظهر نتائج الموافقة خلال 3 أيام عمل بإذن الله.
كيفية سداد رسوم التسجيل في النقل المدرسي؟
بعد الحصول على الموافقة يجب عليك أن تقوم بسداد الرسوم الخاصة بالنقل المدرسي ومن أجل ذلك سوف نعمل على شرح الخطوات الخاصة بتسديد رسوم النقل الدراسي عبر الهاتف أو الحاسب الآلي الخاص بك وذلك وفقا للخطوات الآتية:-
- بعد تأكيد التسجيل والموافقة على طلب تقوم بالضغط على كلمة نعم في رسالة تأكيد التسجيل.
- تقوم بالضغط على كلمة دفع الأجور في صفحة السداد.
- سوف تحصل على رقم الفاتورة الخاصة بطلبك ومن ثم تذهب إلى حسابك البنكي.
- يتم سداد الرسوم برقم الفاتورة وهي مبلغ 200 ريال سعودي من أي تطبيق خاص بالبنوك السعودية.
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