رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2022 نتائج شهادة التعليم الأساسي وزارة التربية السورية

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عمر شويل - جدة رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2022، نتائج شهادة التعليم الأساسي من موقع وزارة التربية السورية، أصبح محل بحث كبير الآن، مع اقتراب موعد إعلان نتائج التاسع 2022 حسب الاسم والمدرسة، الجميع ينتظر ويترقب نتائج الانتخابات التاسعة، الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ينتظرون لحظة الكشف عن نقاط ونتيجة الصف التاسع برقم الاشتراك، ويتم استخراج نتيجة شهادة التعليم الأساسي حسب المدرسة من خلال رابط موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy، وكذلك طلاب الإعدادي الشرعي ينتظرون لحظة الإفراج عن النتيجة، وقد صرحت وزارة التربية السورية أن عمليات التصحيح تسير بكل جدية من قبل السادة المعلمين، وأشادت الوزارة بدور المعلمين الذين قطعوا أجازتهم لاستكمال عملهم وتصحيح الأوراق الامتحانية للطلاب بكل دقة حتى يحصل كل طالب على حقه.

رابط نتائج الصف التاسع سوريا

موقع نتائج تاسع سوريا حسب الاسم والمدرسة هو موقع وزارة التربية السورية، وقد خصصت الوزارة رابط رسمي يتم من خلاله استخراج كشوف نقاط الطلاب والاطلاع على نتيجة الصف التاسع برقم الاشتراك وحسب المدرسة، نتائج التاسع 2022 حسب رقم الاشتراك هو الشغل الشاغل الآن لكثير من طلاب وطالبات الصف التاسع.

moed.gov.sy موقع نتائج التاسع سوريا 2022

الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع شهادة التعليم الأساسي برقم الاشتراك يكون إلكترونياً، وسوف نوضح لكم الآن أبسط وأسهل طريقة لاستخراج نتيجة شهادة التعليم الأساسي حسب الاسم، من خلال موقع وزارة التربية السورية نتيجة التاسع بالخطوات التالية:-

الدخول على رابط موقع وزارة التربية السورية http://moed.gov.sy.

يقوم الطالب بتحديد واختيار أيقونة “نتائج الصف التاسع سوريا حسب المدرسة”.

يتم اختيار المحافظة التي أدى الطالب فيها الاختبار.

إدخال اسم الطالب ورقم الاشتراك الخاص به والنقر على عرض النتيجة.

نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا حسب الاسم

حتى الآن لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن موعد إعلان نتيجة شهادة التعليم الأساسي تاسعة سوريا حسب الاسم والمدرسة. لكن جميع المؤشرات تشير إلى اقتراب موعد الإعلان عن النتيجة. فقد قارب المصححين من الانتهاء من كافة الأوراق الامتحانية في جميع المحافظات. إدلب والحسكة وحلب وحماة ودمشق وحمص ودير الزور والرقة ودرعا والسويداء. كذلك محافظات اللاذقية وطرطوس والقنيطرة.

موعد إعلان النتيجة

لم يتم حتى الآن تحديد موعد إعلان نتيجة الصف التاسعة. كما لم يصدر عن أي مسؤول في وزارة التربية أي أخبار تفيد بموعد صدور النتيجة ورفعها على موقع وزارة التربية السورية. لكن من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة اليوم الإثنين بتاريخ 18 من يوليو الحالي أو على أقصى تقدير يوم الثلاثاء. ونحن هنا في موقع ثقفني نتابع موقع الوزارة الرسمي على تويتر وعلى فيس بوك حتى نأتيكم بكل جديد.