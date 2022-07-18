ذا هل: زيلينسكى يلقى التحدى على أمريكا وحلفائها لإنهاء الحرب فى ديسمبر

جدة - نرمين السيد - ووفقا للصحيفة الأمريكية، عبر موقعها الإلكترونى، فإن الأمر الأساسى هو وقف إراقة الدماء، "حيث تتكبد القوات الأوكرانية خسائر فهناك أكثر من 200 فرد يوميا يقتلون على أيدى القوات المدفعية الروسية، بالإضافة لمقتل عشرات المواطنين وإصابة مئات الجرحى فى الهجمات الأخيرة".

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن زيلينسكى أيضا تحت ضغط للحفاظ على دعم الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين، الذى ابتعد نحو الأزمات المحلية كالتضخم العالمى وأزمة أسعار الطاقة والمخاوف من الركود العالمى.

وأوضحت أن الحركية السياسية المتغيرة تلعب دورا أيضا فى حساب الرئيس الأوكرانى زيلينسكى.

بدوره.. قال مبعوث الولايات المتحدة لدى أوكرانيا السابق كورت فولكر، إن "الأوكرانيين أوقفوا التقدم الروسى فى الوقت الحالى لكنهم يشعرون أنهم بحاجة إلى المزيد من المساعدة بشكل أسرع لأنهم بحاجة لبناء قوة تدفع الروس للخلف بسرعة أكبر وعدم منحهم وقت للتعافى".

وأضاف "نواصل إخبار الأوكرانيين بأننا لن نعطى مدفعية بعيدة المدى لأننا لا نريدكم أن تطلقوا النار على الأراضى الروسية فى الوقت الذى تقذف روسيا أوكرانيا وليس لديهم مشكلة فى عبور الحدود".

من جانبها.. قالت نائبة مدير مركز أوراسيا التابع للمجلس الأطلسى ميليندا هارينج، إنه من غير المرجح أن يكون الأوكرانيون أو الروس على استعداد للتفاوض لكن كلا الجانبين يواجهان تحديات.

وأضافت "فى رأيى، السؤال هو أى جانب يحترق بشكل أسرع؟، وبصراحة لا نعرف الإجابة على هذا السؤال إنها حقا حرب استنزاف وسباق لإعادة الإمداد فى هذه المرحلة".

فى السياق.. أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف، اليوم، أن روسيا ستحقق أهدافها من العملية العسكرية فى أوكرانيا، وينبغى على الدول التى تقدم المساعدة لكييف رؤية ذلك.

وقال ميدفيديف- خلال مؤتمر صحفى بحسب وكالة أنباء (تاس) الروسية- إن "الدول التى تزود أوكرانيا بالأسلحة والمال يجب أن ترى فى نهاية المطاف أن روسيا ستحقق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة فى جميع الأحوال".

وأضاف أن "تلك الأهداف تشمل تحييد التهديد وتشويه سمعة القيادة الأوكرانية ونزع السلاح منها وبعبارة أخرى، فإن الأهداف هى إزالة التهديدات الحالية لبلدنا".

وأشار إلى أنه "يعتقد أن أولئك الذين يطعمون الآن هذا النظام والذين يقدمون المال ويمدونهم بالأسلحة لإبقاء هذا الصراع فى مكانه إلى ما لا نهاية سوف يرون ذلك فى القريب العاجل".

وأضاف نائب رئيس مجلس الأمن الروسى دميترى ميدفيديف أن الصراع فى أوكرانيا ليس فى مصلحة أوروبا، مشيرا إلى أن "الأمر مختلف تماما بالنسبة للأمريكيين وكلما كان الأمر أسوأ بالنسبة لأوروبا كان ذلك أفضل بالنسبة لهم".

وأوضح أن توسع حلف شمال الأطلسى "الناتو" يمثل تهديدًا مباشرًا لروسيا، ولهذا السبب كانت العملية الروسية الخاصة فى أوكرانيا قرارًا قسريًا.