وزير الدفاع اليمنى يوجه الجيش برفع الجاهزية لمواجهة أى خروقات حوثية

جدة - نرمين السيد - وجه وزير الدفاع اليمنى الفريق الركن محمد المقدشى، اليوم الأحد، قوات الجيش فى محافظة تعز برفع الجاهزية القتالية استعدادا لأى تطورات، وذلك عقب رفض المليشيات الحوثية رفع الحصار عنها ورفض تمديد الهدنة.





وشدد المقدشى - خلال اجتماع موسع للقيادات العسكرية والأمنية بمحافظة تعز، وفقا لما أوردته قناة "اليمن" الإخبارية - على رفع درجة اليقظة والاستعداد لمواجهة أى تطورات والتعامل مع العمليات العدائية التى ترتكبها مليشيات الحوثى وخروقاتها المستمرة للهدنة الأممية. وأشار إلى ضرورة تعزيز الضبط الإدارى والبشرى والعملياتى واللوجستى فى تنفيذ المهام الموكلة، والاهتمام ببرامج إعداد القوات المسلحة وتدريبهم وتأهيلهم.

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