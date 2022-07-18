العالم اليوم - تقارير تؤكد زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك

انتم الان تتابعون خبر تقارير تؤكد زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 يوليو 2022 12:21 صباحاً - ذكرت وسائل إعلام أن المغنية جينيفر لوبيز والممثل بن أفليك تزوجا في لاس فيجاس بعد أن جدد الثنائي المشهور قصة حب بعد ما يقرب من 20 عاما من أول لقاء بينهما.

ووفقا لوثيقة نشرها مكتب مسؤول السجلات بمقاطعة كلارك بولاية نيفادا على الإنترنت، حصل الزوجان على رخصة زواج من المقاطعة بتاريخ السبت 16 يوليو.

وذكر موقع (تي.إم.زد) الخاص بأخبار المشاهير أن الاثنين تزوجا. كما أوردت صفحة بيج سكس الخاصة بأخبار المجتمع بصحيفة نيويورك بوست النبأ ذاته.

وعاد أفليك ولوبيز إلى بعضهما العام الماضي بعد ما يقرب من 20 عاما. وتمت خطبتهما في أبريل من هذا العام.

وأصبح لوبيز وأفليك أكثر المشاهير الذين تداولت وسائل الإعلام أخبارهما في أوائل الألفية الثالثة بسياراتهما الفاخرة وخاتم خطوبة كبير من الألماس الوردي عيار 6.1 قيراط قدمه أفليك للوبيز. ولكنهما ألغيا حفل زفافهما فجأة في عام 2003 وانفصلا بعد بضعة أشهر.