العالم اليوم - ليفاندوفسكي يكشف كواليس انتقاله لبرشلونة: أصعب قرار في حياتي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 18 يوليو 2022 12:21 صباحاً - بعد الكثير من الجدل وشد الحبال بينه وبين بايرن ميونيخ الألماني، باتت مسألة انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني مجرد تفاصيل إدارية بعد توصل الناديين إلى اتفاق، ما فتح الباب أمام الهداف الدولي للحديث بأريحية عن كواليس ما حصل خلال هذا الصيف الحافل.

وفي حديث لصحيفة "بيلد" الألمانية غداة إعلان النادي البافاري عن توصله إلى "اتفاق شفهي مع برشلونة"، قال البولندي الذي يحتفل الشهر المقبل بميلاده الرابع والثلاثين إنه "كان القرار الأصعب في حياتي. لم يكن هناك وقت للوداع مناسب..."، كاشفاً قلت "شكراً جزيلاً يا رفاق. كل شيء سينتهي اليوم. لقد كتبنا التاريخ معاً ولن أنساه أبداً!".

ولم يكن انتقال ليفاندوفسكي إلى برشلونة سلساً على الإطلاق إذ كان بايرن متمسكاً به وراغباً في الإبقاء على خدماته حتى نهاية عقده الصيف المقبل، لكن إصرار اللاعب على عدم الذهاب لأبعد من الأعوام الثمانية التي أمضاها في بافاريا دفع ببطل الـ"بوندسليغا" في المواسم العشرة الماضية إلى الرضوخ في نهاية المطاف.

وكشف مهاجم بوروسيا دورتموند السابق الذي يغادر بايرن بعدما سجل له 344 هدفاً في 375 مباراة خاضها في جميع المسابقات، أن "الأسابيع القليلة الماضية كانت صعبة. ليس من السهل بالنسبة لي إيجاد الكلمات المناسبة (لوصف حالة التوتر). هناك الكثير مما يدور في رأسي الآن. في الآونة الأخيرة، كنت أحاول أن أبقى مسترخياً وأن أستمتع بالعطلة مع عائلتي".

وعن رغبته بالانتقال إلى برشلونة، قال "أردت أن ألعب في دوري غير الدوري الألماني، لقد اتخذت هذا القرار منذ فترة طويلة. لكن يجب أن أشير إلى أنه كان أصعب قرار في حياتي. أردت أن أعيش في مكان آخر، واكتشف شيئاً جديداً مع عائلتي".

وتابع "ستبدأ ابنتي كلارا المدرسة العام المقبل، وكان علينا اتخاذ هذا القرار. لو لم نفعل ذلك الآن، فربما لم يكن ذلك ممكناً على الإطلاق. هذه الفرصة تحصل مرة واحدة في العمر".

وتحدث عن لقاء جمعه في إيبيزا مع مدرب برشلونة تشافي الذي أقنعه بقرار الانضمام إلى "بلاوغرانا"، قائلاً "في الواقع، لقد حصل ذلك عن طريق الصدفة. لكن التجانس كان جيداً على الفور. قال لي +سأنتظرك+".

وأردف "أخبرني تشافي أننا سنعمل معاً بشكل جيد ويمكننا تحقيق الكثير. لديه خطة واضحة لإعادة برشلونة للقمة. واجه برشلونة المشاكل الموسم الماضي. لكن النادي لديه إمكانات لا تصدق وقد أجرى تعاقدات جيدة الآن. أعتقد أن النادي يسير على الطريق الصحيح".

وعن أهدافه، فهي "واضحة جداً، الوصول إلى القمة مع برشلونة والفوز بالألقاب".

وعلى الرغم من الجدل والتوتر اللذين رافقا انتقاله، فإن "ليفا" راضٍ عن النتيجة النهائية، مضيفاً "كما قلت، قام كلا الطرفين بأشياء لم تكن ضرورية. لكن ربما كان لا بد من حدوث بعض الأشياء حتى يصبح الانتقال ممكناً في النهاية. أعتقد أن الطرفين سعيدان. بايرن حصل على مبلغ كبير من المال (45 مليون يورو زائد 5 ملايين كمكافآت) وأنا انتقلت إلى برشلونة. لقد كان طريقاً طويلاً وشاقاً لكني أعتقد أنه في النهاية يمكننا جميعاً النظر في أعين بعضنا البعض".