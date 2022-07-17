مقتل جميع أفراد طاقم الطائرة الشحن الأوكرانية المنكوبة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 11:23 مساءً - أكدت فرق الطوارئ فى موقع تحطم طائرة الشحن الأوكرانية شمالى اليونان، مقتل جميع أفراد طاقم الطائرة المنكوبة، التى كانت تحمل شحنة من الذخائر من صربيا إلى بنجلادش، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الدفاع الصربى نيبويسا ستيفانوفيتش إن الطائرة كانت تحمل 11.5 طن من قذائف الهاون صربية الصنع إلى بنجلادش، الدولة التى اشترتها.

وتحطمت طائرة الشحن (آن-12) القادمة من صربيا والتى كان يقودها طاقم طيران أوكرانى فى حقول بين قريتين يونانيتين مساء السبت، فيما قالت السلطات إن جسم الطائرة انزلق على الأرض لمسافة 170 مترا قبل أن يتفكك.