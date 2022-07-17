فلسطين: تصعيد اقتحامات الأقصى استخفاف إسرائيلى بالمطالب الدولية

جدة - نرمين السيد - وأدانت الوزارة -فى بيان صحفى- اقتحام نحو 340 مستوطنا للمسجد الأقصى المبارك وباحاته هذا اليوم، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى، وقيامهم بصلوات تلمودية وتشكيل حلقات رقص.

واعتبرت الوزارة أن هذه الاقتحامات تصعيد خطير فى الأوضاع، واستخفاف إسرائيلى رسميا بالمطالبات الدولية الصريحة والواضحة بضرورة الحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد الأقصى ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب الهادفة لتغييره.