مجلس الأمن والدفاع السودانى يقرر تعزيز القوات الأمنية بالنيل الأزرق

جدة - نرمين السيد - قررت اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع السودانى، تعزيز القوات الأمنية الموجودة فى إقليم النيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان)، والاستمرار فى التعامل الحازم والفورى مع كل حالات التفلت والاعتداءات على الأفراد والممتلكات الخاصة والعامة.





وكانت مناطق فى الإقليم شهدت أحداث عنف قبلى، سقط فيها أكثر من 30 قتيلًا و100 مصابًا.

واجتمعت اليوم الأحد بالقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية اللجنة الفنية لمجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وبحضور المكون العسكرى بمجلس السيادة الانتقالى.

وذكرت اللجنة، فى بيان مساء اليوم، أنها بحثت الموقف الأمنى فى عموم السودان، بما فيها الأحداث المؤسفة الأخيرة بإقليم النيل الأزرق، التى راح ضحيتها عدد من من المواطنين وتضررت جراءها بعض الممتلكات الخاصة والعامة.

وأكدت اللجنة تأييدها الإجراءات التى اتخذتها لجنة أمن الإقليم لمنع تفاقم الصراع بين مكونات المنطقة، وقررت توجيه النائب العام بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق تمهيدًا للمحاسبة.

وطالبت لجنة أمن الإقليم، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مثيرى الفتنة والمحرضين على أعمال العنف.