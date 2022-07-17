الخطوط السعودية تواصل عمليات نقل الحجاج فى مرحلة المغادرة

كما تواصل السعودية نقل الحجاج إلى مختلف أنحاء العالم، حيث بدأت يوم الخميس 15 ذو الحجة بتشغيل أول رحلة حج دولية متجهة إلى مدينة فاس بمملكة المغرب، انطلاقاً من جدة بالرحلة رقم (5782). كما سيُنقَل الحجاج وفق جدولٍ منتظم إلى وجهاتهم التى تصلها شبكة رحلات "السعودية" فى أربع قارات حول العالم، بالتكامل مع جهود مختلف القطاعات الحكومية والخاصة المعنية بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.
وأعدت السعودية لمرحلة المغادرة خطة تمكّنها من العمل بكامل الطاقة، بما يضمن انسيابية الحركة فى المطارات، رغم كثافة عدد الرحلات وأعداد الضيوف فى هذه المدة التى تشهد إلى جانب تفويج ضيوف الرحمن إجازتَيْ عيد الأضحى والصيف، حيث وفرت رحلات عارضة وأسطولًا خاصًا للحج وُفِّرت من خلالها السعة المقعدية المناسبة، بخلاف الرحلات والسعة المقعدية والأسطول الخاص بشبكة رحلات "السعودية" المجدولة والإضافية.
تجدر الإشارة إلى أن السعودية بدأت تنفيذ خدمتها المجانية الجديدة "الأمتعة أولاً" التى تُعنى بتسلُّم أمتعة المجموعات من الحجاج من مقر سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة قبل موعد إقلاع رحلاتهم بـ(24) ساعة لإنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بها ثم نقلها مباشرة إلى منطقة قبول الأمتعة بالمطار؛ بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز تجربة السفر للحجاج.
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