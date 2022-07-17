نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Moed.Gov.Sy .. رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 عبر موقع وزارة التربية السورية برقم الاكتتاب في المقال التالي
رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 عبر موقع وزارة التربية السورية ترصد محركات البحث في هذه الساعات عمليات بحث متعددة من قبل الطلاب في سوريا لكي يتم الاستعلام عن نتائج الصف التاسع والتعرف على نتائج امتحانات التاسع الدورة الأولى التي أداها جميع الطلاب في كافة المحافظات السورية بشكل عام خلال الفترة الماضية بناء على جدول الامتحانات المعلن، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم السورية عن تفاصيل الإعلان عن نتائج الطلاب من خلال الموعد المحدد وكذلك موقع الوزاري المخصص لكي يتم استخراج النتيجة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 في سوريا برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية.
الاستعلام عن نتيجة الصف التاسع في سوريا
أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية بيان رسمي يتضمن موعد الإعلان عن نتائج الدور الأول الخاصة بجميع طلاب الصف التاسع في سوريا في مختلف المحافظات، حيث أكدت الوزارة على أن النتائج سوف تعلن خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بعدما انتهت مرحلة أعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع الطلاب والتي جاءت من خلال مراكز ولجان التصحيح الموجودة في جميع المحافظات، فقد أكدت أن المرحلة الأخيرة سوف تكون مرحلة رصد النتائج والدرجات الخاصة بالطلاب، ثم يتم مراجعة النتائج تمهيدا لاعتماد النتيجة وطرحها إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم السورية.
رابط الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 عبر موقع وزارة التربية السورية
يتم استخراج نتائج الصف التاسع في سوريا من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.
- يتم الولوج مباشرة إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية في البداية.
- في الخطوة الثانية يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب من بين الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الموقع.
- ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتائج موقع سوريا التاسع.
- بعد ذلك يتم إدخال الاسم واللقب الخاص بالطالب بشكل صحيح.
- ومن ثم يتم إدخال رقم الاكتتاب بشكل صحيح عبر الموقع.
- يتم اختيار نتائج الامتحانات، ثم تحديد نتائج التعليم الأساسي.
- بعد ذلك يتم إدخال اسم المحافظة التي يقيم فيها الطالب.
- وفي الخطوة الأخيرة يتم اختيار الضغط على أيقونة استخراج النتيجة لتظهر مباشرة على الفور من خلال الموقع.
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