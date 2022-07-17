نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر home.moe.gov.om رابط استخراج نتائج الدبلوم العام 2022 سلطنة عمان عبر بوابة سلطنة عمان التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج الدبلوم العام 2022 سلطنة عمان حيث نتابع موعد نتائج الدبلوم سلطنة عمان 2022، فقد تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان عن نتيجة دبلوم التعليم العام لعام 2022، حيث تجاوزت نسبة النجاح 81.55%، ومن خلال هذا المقال سوف نذكر لكم كافة التفاصيل الخاصة بنتائج الدبلوم لهذا السنة في سلطنة عمان، بالإضافة إلى رابط نتائج الدبلوم العام 2022 سلطنة عمان وموعد ظهور نتيجة الدبلوم.

نتائج الدبلوم سلطنة عمان 2022

من المفترض أنه يتم الإعلان عن نتيجة الدبلوم العام في يوم 17/7/2022 في الساعة الرابعة مساء، وهذا وفق إعلان المديرة العامة لمركز التقويم والقياس التربوي التي أشرفت على امتحانات دبلوم التعليم العام وهي الدكتور زوينة صالح العسكرية.

رابط استخراج نتائج الدبلوم العام 2022 سلطنة عمان

تستطيع معرفة النتيجة الخاصة بدبلوم التعليم العام في سلطنة عمان من خلال خدمة الرسائل القصيرة عن طريق شبكة عمانتل أو اوريدو، وهذا عبر إرسال رسالة قصيرة (SMS) بها رقم الجلوس إلى رقم 90200، بالإضافة إلى أنه يمكنك معرفة النتيجة من خلال موقع الويب الخاصة بوزارة عمان التعليمية، وذلك عبر الخطوات الآتية:-

أولا الدخول إلى الموقع الرسمي للوزارة البوابة التعليمية بسلطنة عمان .

ثم النقر على أيقونة استخراج النتيجة.

كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس.

وبعد ذلك اضغط على نتيجة الدبلوم العام، ومن سوف تظهر النتيجة للطالب.

نتيجة دبلوم التعليم العام لعام 2022 سلطنة عمان

يمنح موقع الويب الخاص بوزارة التربية والتعليم في عمان للطلاب عدة خدمات الإلكترونية، إذ يمكن عن طريقه معرفة آخر الأخبار الخاصة بقرارات الوزارة، بالإضافة إلى معرفة نتائج الامتحانات لكافة المراحل التعليمية، ويمكن الولوج إلى موقع وزارة التربية والتعليم عبر الرابط الرسمي الخاص به.

مؤشرات نتيجة امتحانات الدبلوم بسلطنة عمان 2022

نظام تعليمي الأعداد المتقدمة معدلات النجاح دبلوم التربية العامة 49046 81.55٪ دبلوم التعليم العام للمدارس الخاصة 1449 90.81٪ دبلوم التعليم الفني العام من الحرس الملكي للكلية التقنية العمانية 49 93.88٪ دبلوم التربية العامة والعلوم الإسلامية 187 97.33% دبلوم التربية العامة (التربية الخاصة) 13 %92.3

موعد نتيجة الدبلوم العام في سلطنة عمان

تستطيع معرفة نتيجة الدبلوم العام لسنة 2022 من خلال الرابط المختص بموقع الوزارة، إذ سوف يتواجد النتائج بداية من يوم الأحد الموافق لتاريخ 17/7/2022 في تمام الساعة الرابعة عصرا، ويذكر أنه يتاح مراجعة ثلاث مواد دراسية فقط أثناء فترة 18/7/2022 إلى 24/7/2022.

وفي ختام المقال نكون قد شرحنا كافة التفاصيل الخاصة بموعد ظهور نتيجة الدبلوم في سلطنة عمان حيث من المفترض أن يتم ظهورها في يوم الأحد الموافق لتاريخ 17/7/2022، بالإضافة إلى أنه يمكن معرفتها بكل سهولة من إرسال رسالة محتواها رقم الجلوس إلى رقم 90200، وسوف يحصل الطالب على نتيجته.