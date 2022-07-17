طريقة طلب مساعدة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية والخدمات التي تقدمها

مساعده ماليه من مؤسسة زايد، تعتبر مؤسسة زايد من أشهر وأهم المؤسسات الخيرية التي توجد في الإمارات، فهي تحرص بشكل دائم على تقديم المساعدات المالية في أي وقت لكافة المواطنين دون توقف، ولهذا يتاح للمواطنين تقديم طلب للحصول على مساعدة من خلال المؤسسة، فمن المعروف عن تلك المؤسسة أنها تقدم عدد كبير من المساعدات باختلاف أنواعها، بما فيهم المساعدات المالية، ولهذا يبحث المواطنين في البلاد عن خطوات تقديم طلب للحصول على نوع المساعدة التي يريدونها.

طريقة طلب مساعدة من مؤسسة زايد الخيرية

يمكن لكافة المواطنين داخل الإمارات أن يقوموا بالحصول على المساعدات من خلال مؤسسة زائد الخيرية، وهذا من خلال تقديم طلب للحصول على المساعدة من خلال الخطوات التالية:

في البداية يدخل المواطن على الموقع الرسمي لمؤسسة زايد الخيرية.

بعد ذلك يقوم بالتسجيل على الموقع الرسمي إذا كان لديه حساب مفعل، وفي حالة عدم امتلاكه لحساب على الموقع يجب عليه أن يقوم بإنشاء حساب جديد ليستطيع تقديم طلب المساعدة.

بعد ذلك يقوم المواطن بتحديد الخدمات التي يحتاج لها من على الموقع، ومنها يختار (الخدمات الإلكترونية).

في هذه الخطوة يجب عليه أن يختار الخدمة التي يريدها سواء أكانت خدمات صحية، أو خدمات تعليمية، ثم تقديم الطلب.

بعد ذلك سوف تتواصل المؤسسة مع مقدم الطلب في وقت قريب.

مؤسسة محمد بن زايد آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية

كما ذكرنا سابقاً أن مؤسسة زائد آل نهيان الخيرية من أشهر المؤسسات التي توجد في الإمارات العربية المتحدة، التي من شأنها تقديم كثير من الخدمات لكافة المواطنين، ومن أبرز تلك الخدمات نجد:

تقديم مساعدات حتى يحصل المواطن على منحة في الحج.

تقديم مساعدات علاجية لمن يعانون من الأمراض.

بالإضافة إلى تقديم مساعدات في قطاع التعليم.

طريقة طلب مساعدة من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية