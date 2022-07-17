نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Link نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول موقع نتائجنا (بغداد والبصرة) وتقدم الاعتراضات وزارة التربية والتعليم العراقية بعموم المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة Link نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول موقع نتائجنا بغداد وزارة التربية والتعليم العراقية، تمنح وزارة التربية والتعليم في العراق موقع نتائجنا لعرض نتائج الصف الثالث المتوسط الجولة الأولى، حيث يمكن تحميل النتيجة في صيغة PDF، وهذا عقب ظهور النتائج بعد انتهاء علمية تصحيح وزرق الامتحانات، ومن خلال هذا المقال سوف نشرح لكم كيفية رؤية نتيجة الصف الثالث المتوسط من خلال موقع نتائجنا.

نتيجة الثالث متوسط 2022 الدور الأول

نتيجة الثالث المتوسط بعد الانتهاء من مرحلة تدقيق ورق الامتحانات، وتم الإعلان بشكل رسمي على النتيجة على الموقع الإلكتروني المختص بالوزارة بالعراق وكافة المحافظات، مثل محافظات الكرخ، والبصرة، ومحافظة الرصافة، ومحافظة ذي القار، يتقصى الكثير من الطلاب في العراق عن رابط النتيجة للصف الثالث المتوسط الدور الأول في صيغة PDF.

وذلك بعد اكتمال أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري لعام 2022، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح الورق، واقتراب رفع النتيجة خلال الأيام المقبلة في المدارس، والتي من الممكن إن ترفع بشكل تدريجي في محافظات العراق ولكن ليست جميعها في وقت واحد، وهذا بسبب العدد الكبير من الطلاب الذين تخطوا امتحان الصف الثالث المتوسط لهذا العام.

Link نتائج الثالث متوسط 2022 الدور الأول

لمعرفة كيفية الوصول إلى نتيجة الصف الثالث المتوسط الدور الأول ينبغي الدخول إلى موقع الخاص بالوزارة، والقيام بعدة خطوات هامة، وهي:

يتم أولا على الطالب أو الطالبة الولوج إلى الموقع الخاص بالوزارة المعروف باسم نتائجنا، موقع وزارة التربية والتعليم العراقية.

ومن ثم البحث عن نتيجة الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2022.

وسوف يظهر أمامك قائمة المحافظات، ويتواجد أمامها خانة حالة النتيجة.

ومن ثم يتواجد أمامك خانة لتنزيل النتيجة أو عرضها على الموقع.

ثم يتم النقر على أيقونة تنزيل أو عرض النتيجة، لمعرفة درجات الامتحان.

وأخيرا تقوم بالبحث عن الاسم الخاص بك أو الدرجة في ملف PDF إن تواجدت عندك تلك الخاصية، أو يمكنك مشاهدة النتيجة من خلال الموقع.

التربية تعلن بدء الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط لمدة 15 يوماً

وقد أعلنت وزارة التربية والعارقيه بداه فتح تقديم الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط في عموم المحافظات. ابتداءً من اليوم الأحد الموافق 17/7/2022 وتستمر ولمدة 15 يوماً”. اى حتى أول شهر أغسطس

وفي الختام نوضح أنه تم الانتهاء من تصحيح كافة أوراق الامتحانات ورصد الدرجات، وتم ظهور النتيجة على موقع نتائجنا حيث يمكن الحصول عليها بكل سهولة من خلال الخطوات الموضحة أعلاه، دون التوجه إلى المعاهد.